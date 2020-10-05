鄭正鈐批教育部暗渡陳倉開放美萊豬　籲修法禁含瘦肉精肉品入校園

▲教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起政府將開放含萊克多巴胺豬肉進口，教育部8月發文強調依學校衛生管理法，學校供應的膳食一律採用國產豬牛。不過，國民黨立委鄭正鈐提出質疑，教育部訂定學校供餐契約範本，僅規範「超過安全容許量」的用藥或殘留量檢出，等於只要不超過衛福部規定的含量，容許美萊豬進入校園，因此提案修正學校衛生法第23條，新增禁止含乙型受體素（瘦肉精）之肉品及加工品用於校園營養午餐。

立法院教育及文化委員會5日進行「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」專案報告並備質詢。

鄭正鈐表示，要避免含瘦肉精的萊豬流入學校營養午餐，應從源頭做起，因此針對學校衛生法第23條提案修法，新增禁止含乙型受體素（瘦肉精）之肉品及加工品用於校園營養午餐。然而，潘文忠不斷以教育部訂定之學校供餐契約範本，已規定使用含動物用藥「乙型受體素」的罰則為由，來迴避修法的問題。

鄭正鈐質疑，細看教育部報告中，訂定之學校供餐契約範本，所規定的卻是針對含量「超過安全容許量」的用藥或殘留量的檢出，這不也擺明若廠商使用含瘦肉精豬肉只要不超過衛福部規定的含量，就可以被容許進入校園營養午餐嗎？

鄭正鈐呼籲，蔡政府開放美萊豬進口，教育部在第一時間即函文各學校，要求營養午餐全面使用國產肉，但在訂定之學校供餐契約範本中卻暗渡陳倉開放美萊豬，根本就是在唬弄民眾，呼籲學童的健康不應只是喊口號，更不該是在打假球。

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