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未搭上「國旅潮」故宮參訪人數慘跌84%！吳密察：年底大展全力衝刺

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▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲故宮北院參訪人數下滑84%遭到檢討。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊旅遊業，國立故宮博物院北院也遭到檢討，今年1月至8月參訪人數僅45萬，而去年同期有282萬，等於下滑84%。民進黨立委黃國書質詢提及，南院反而增加4%，為何北院沒搭上國旅潮？而故宮院長吳密察回應，國旅確實是北部比較弱勢，但北院在年底有大展，也將舉辦活動結合行銷，全力衝刺，期望吸引更多國人造訪。

立法院今（7）日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。而民進黨立委黃國書、國民黨立委萬美玲等人也在質詢時提到，故宮的參觀人數慘跌，門票收入也相當慘淡，今年只收了6千萬元。

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黃國書也說，過去都是北院提攜南院，不過這陣子故宮南院在參訪人數反而增加4%，而搜尋國旅行程，發現也都是南院有在套裝行程中，卻沒有看到北院結合國旅行程，追問為何北院沒有搭上「國旅潮」做結合？

▲▼立法院今（7）日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委黃國書質詢，為何北院沒有搭上國旅潮。（圖／記者林育綾攝）

吳密察表示，北院過去確實是海外遊客較多，如今受到國境限制的影響，而即使未來開放，也不會一次開很大，參訪北院的國內旅客在過往只佔了總比例約5分之1，也就是20多%。面臨這樣的挑戰，故宮也即將開始舉辦活動，也會針對國人行銷，希望能帶動更多國人參觀故宮。

吳密察還提到，在第三季、第四季故宮北院都有大展，很歡迎國人來參觀，如近期的「鑑古—乾隆時期的宮廷銅器收藏與圖錄」、「乾隆朝琺瑯彩瓷特展」、「北溝傳奇—故宮文物遷臺後早期歲月」，以及剛開展的「她—女性形象與才藝」等，都非常精彩。

緊接而來的大展，他承諾故宮也會把握年底全力衝刺，除了辦活動也會結合行銷，他強調，「身為院長一定會設立目標，激勵同仁朝著目標努力，無論如何也不能比去年同期還少，接下來希望北院一個月參訪人數至少7萬」，對於策展人，也會有強大期許 ，要讓宣傳效果更好。

▲▼立法院今（7）日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲國立故宮博物院院長吳密察回應。（圖／記者林育綾攝）

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