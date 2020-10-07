林佳龍要組「氣象國家隊」納交通科技會報　氣象資料取得更容易

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（7）日舉行第一屆「台灣氣象產業論壇」暨「第三屆氣候服務工作坊」，交通部長林佳龍特別出席致詞，並宣布將把氣象產業納入交通科技會報裡面正式項目，結合產學研組織國家隊，研究怎樣讓氣象資料更容易取得、有穩定性、即時性。他也說，未來希望發表台灣氣象事業發展白皮書，預期未來台灣氣象產值可以初步達到30、40億，10倍增長很容易在近期內達成。

林佳龍說，交通部去年成立交通科技產業會報，也發表交通科技產業政策白皮書，納入10大交通相關產業。他今天宣布，要把氣象產業也納入交通科技會報裡面正式項目，連帶要有工作小組，希望結合產學研成為大聯盟，組織氣象國家隊，希望能夠發表台灣氣象事業發展白皮書，創造好的生態系。

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▲氣象局舉行第一屆「台灣氣象產業論壇」暨「第三屆氣候服務工作坊」。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍也說，同時要盤點現在政府、民間正在做的相關氣象業務，鼓舞創新、互補，讓產業不是競爭關係。他說，氣象資料取得需要政府提供相當大的支持，怎樣能夠讓資料容易取得、費用低，有穩定性也能夠即時，大家要盡一份力量創造好的產業生態環境，後續會在這個平台中逐步促成。

另外，林佳龍提到，今年爭取到行政院對氣象局能夠更大規模列入年度的預算，事實上，根據2018年統計，氣象產業在美國產值高達2100億新台幣，日本200億、韓國80億、甚至是中國也有689億。他說，台灣目前氣象產值相當有限，進步空間很大，現在一年僅2、3億，但專家初步預估應該可有3、40億產值 ，達到10倍增長是容易在近期內達成。

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