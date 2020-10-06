大里阿伯來買比雅久！發票中千萬創紀錄　車行店員：羨慕忌妒恨

記者白珈陽／台中報導

財政部5日公布7、8月統一發票千萬大獎，、200萬特獎等中獎清冊，其中一名中了千萬大獎的幸運兒，是在台中大里一家機車行購買了81000元的機車，創下了千萬大獎中消費金額最高的紀錄，店員直呼「羨慕、忌妒、恨！」，也替中獎者感到開心。

▲一名老先生於台中大里區一家車行購買機車，發票中了千萬大獎。（圖／記者白珈陽攝）

據財政部資料顯示，該幸運兒是在台中市大里區的PGO摩特動力機車店購買機車，花費81000元就中了大獎，是目前千萬大獎中花費最高。

陳姓店長表示，8月中旬有一名60歲的老先生，到他們配額的店裡購買，當時購買的型號是比雅久J-bubu 115，顏色是復古藍，不過復古藍目前店裡缺貨，J-bubu是他們主打的型號，銷售至今全台已破10萬台，頗受民眾喜愛。另外，開獎至今尚未通知該名老先生，或許對方還不知道自己中了大獎。

店員得知店裡開了大獎，不禁脫口「羨慕、忌妒、恨！」，也說若他中了1000萬，就會乾脆「辭職不幹」，但他也恭喜中獎者，盼透過消費者中獎，能為店家帶來喜氣。

▲▼店長表示，老先生購買的J-bubu 115顏色為下圖右方的復古藍，目前該顏色店內缺貨；上圖為同款不同色。

根據財政部公布109年7、8月期統一發票千萬特別獎、200萬特獎等中獎清冊。據悉，這次財神爺大放送，7、8月期統一發票1000萬特別獎中獎號碼為「13362795」中獎張數22張、200萬特獎中獎號碼為「27580166」中獎張數為21張，千萬特別獎與200萬特獎皆創歷史新高。

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