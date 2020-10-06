　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／男大生請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

高雄燕巢區一家機車行老闆，5日遇到一名男學生到店內請他「幫忙」裝上手機架，但裝完之後，他跟老闆說了聲謝謝就要離開，這時老闆將他攔下，表示要收工資100元，學生這時回了句「這樣也要收（錢）喔？」頓時點燃機車行老闆的怒火，不只拒收100元工資，還當場表明要拆掉剛裝好的手機支架請他離開，這段影片被PO上網短短一天，就有快2千則留言，討論度十分高。

▲▼機車行老闆還原當時經過 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男大生請機車行代工裝手機支架，意外引發討論。（圖／記者黃子倩翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家找到這名機車行老闆，還原整起事件的經過，陳老闆表示，「當時客人就拿手機架過來，請我安裝，裝完後他說個謝謝就要走了，裝完後我故意把他攔下來，因為我覺得你至少要有禮貌，問一下多少錢，我之前沒有報價，是因為我一開始也沒打算要收錢，那後來我會一直罵他，是因為他說了句『蛤，這樣也要錢？』我覺得這對我們來說是很奇怪的感覺，但我覺得我罵髒話也不對，很對不起他。」

▲▼ 機車行老闆還原當時經過 。（圖／記者黃子倩攝）

▲老闆還原當時經過。（圖／記者黃子倩攝）

陳老闆指出，最後他不僅沒收學生的100元，也沒將手機支架拆下，就讓對方離開，而男學生事後也說自己很對不起，謝謝機車行老闆給他上了一課，對此陳老闆說，他只是希望大家能互相尊重，而他也對於當時自己罵學生髒話也感到很不好意思，如果造成同學心理不舒服，再次上門的話，他也願意道歉。

▲▼ 機車行事件引發網友熱議 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲這起事件引發網友熱議。（圖／記者黃子倩翻攝）

針對這起事件，有網友說「現在的學生素質真的有夠離譜」、「使用者付費本來就是應該，老闆就是太公道」、「欠教育」、「收太少才會這樣」，但也友人認為「老闆學乖一點，施工前先報價吧！」、「派工前先報個價...你開心～學生也甘心」，討論度非常高，至截稿前已經有2千多次分享轉發。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」！屋主回家傻了
小鬼追思音樂爆激烈衝突！粉絲騷動怒喊：不公平
獨／男大生請機車行代裝這東西「蛤，這也要收錢」…老闆怒了
快訊／又有機車闖國道！　紅斑馬攔停開罰
快訊／台南殯儀館槍響！　1人遭行刑式爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

獨／男大生請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

美女書記官串場！開庭不能做這些事...彰檢5國語言宣導短片超爆笑

割頸畫面曝！南投看守所2男越獄　互毆誘管理員...尖筷抵喉挾持

月台恐怖長椅害「歪腰」！旅客脊椎摔出裂縫　台鐵要賠到他退休

辣妹手往下摸嬌問「要不要」！他「鼠蹊部狂被按」猛喊：我有感覺

快訊／又有機車闖國道！黃牌重機導航誤上國3路肩…紅斑馬攔停開罰

快訊／台南殯儀館槍響...殯葬業者遭「行刑式開槍」！頭中彈命危

中市獨居男多日未出現...鄰居聞屍臭味！胞姊找警察驚見「孤獨死」

私設獸夾殘殺！小米浪左腳遭斷骨穿肉剩皮相連...拖著凶器躲人

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

獨／男大生請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

美女書記官串場！開庭不能做這些事...彰檢5國語言宣導短片超爆笑

割頸畫面曝！南投看守所2男越獄　互毆誘管理員...尖筷抵喉挾持

月台恐怖長椅害「歪腰」！旅客脊椎摔出裂縫　台鐵要賠到他退休

辣妹手往下摸嬌問「要不要」！他「鼠蹊部狂被按」猛喊：我有感覺

快訊／又有機車闖國道！黃牌重機導航誤上國3路肩…紅斑馬攔停開罰

快訊／台南殯儀館槍響...殯葬業者遭「行刑式開槍」！頭中彈命危

中市獨居男多日未出現...鄰居聞屍臭味！胞姊找警察驚見「孤獨死」

私設獸夾殘殺！小米浪左腳遭斷骨穿肉剩皮相連...拖著凶器躲人

詹皇前隊友要他G4轟60分　波許談昔搭檔提前離場：不會是最後一次

688萬起！BMW「最強休旅」X5 M／X6 M狂暴600匹在台亮相

全聯PX Pay可繳28家卡費、帳單！明年起報電話無法累積福利點

玻璃船屋＋黃金海岸秒飛沖繩！特搜台南新夯點　必訪夢幻水上樂園

朝野通過「台美復交」兩決議案　民進黨：希望國民黨能具體落實

恢復兩年「徵兵制」！沒當滿的回去補…網答案一面倒：當渡假

妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

國民黨提案台美復交　陳亭妃：終於知道過去方向是錯的

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　專家也笑了

蘇貞昌：建設不分藍綠　「但有時候綠執政進度會比較快」

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

水電工豪宅換燈泡慘死！他「目睹全程」嚇傻

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

萬華暗巷械鬥釀1死　22歲主嫌爛醉落網

台中男酒後炫富　砸爆親姊692萬賓士

更多熱門

相關新聞

大學生裝手機架不想給錢　老闆氣炸

大學生裝手機架不想給錢　老闆氣炸

在高雄經營機車行的陳姓老闆5日上午在臉書PO文，表示有一名年輕學生自備手機架，想請他幫忙裝上機車，裝好之後卻脫口說出一句「蛤這也要錢」，讓原本不打算收費的他氣到直接開直播，讓大家評評理。事後陳老闆感嘆，黑手不是服務業，他也是付出勞力辛苦賺錢，希望大家互相尊重，不要把別人的幫忙當成應該。

過彎猛撞分隔島　他踉蹌逃畫面曝

過彎猛撞分隔島　他踉蹌逃畫面曝

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

2歲女玩釣魚池跌倒　父撂3煞砸攤打人

2歲女玩釣魚池跌倒　父撂3煞砸攤打人

觀望心態消散！高雄前3季房市拉升　Q4房價至少漲5%

觀望心態消散！高雄前3季房市拉升　Q4房價至少漲5%

關鍵字：

高雄燕巢區機車行老闆手機架大學生

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

印度少年神預測　災難持續到明年

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面