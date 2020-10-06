獨／男大生請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

記者黃子倩／高雄報導

高雄燕巢區一家機車行老闆，5日遇到一名男學生到店內請他「幫忙」裝上手機架，但裝完之後，他跟老闆說了聲謝謝就要離開，這時老闆將他攔下，表示要收工資100元，學生這時回了句「這樣也要收（錢）喔？」頓時點燃機車行老闆的怒火，不只拒收100元工資，還當場表明要拆掉剛裝好的手機支架請他離開，這段影片被PO上網短短一天，就有快2千則留言，討論度十分高。

▲男大生請機車行代工裝手機支架，意外引發討論。（圖／記者黃子倩翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家找到這名機車行老闆，還原整起事件的經過，陳老闆表示，「當時客人就拿手機架過來，請我安裝，裝完後他說個謝謝就要走了，裝完後我故意把他攔下來，因為我覺得你至少要有禮貌，問一下多少錢，我之前沒有報價，是因為我一開始也沒打算要收錢，那後來我會一直罵他，是因為他說了句『蛤，這樣也要錢？』我覺得這對我們來說是很奇怪的感覺，但我覺得我罵髒話也不對，很對不起他。」

▲老闆還原當時經過。（圖／記者黃子倩攝）

陳老闆指出，最後他不僅沒收學生的100元，也沒將手機支架拆下，就讓對方離開，而男學生事後也說自己很對不起，謝謝機車行老闆給他上了一課，對此陳老闆說，他只是希望大家能互相尊重，而他也對於當時自己罵學生髒話也感到很不好意思，如果造成同學心理不舒服，再次上門的話，他也願意道歉。

▲這起事件引發網友熱議。（圖／記者黃子倩翻攝）

針對這起事件，有網友說「現在的學生素質真的有夠離譜」、「使用者付費本來就是應該，老闆就是太公道」、「欠教育」、「收太少才會這樣」，但也友人認為「老闆學乖一點，施工前先報價吧！」、「派工前先報個價...你開心～學生也甘心」，討論度非常高，至截稿前已經有2千多次分享轉發。

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