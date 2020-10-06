中市獨居男多日未出現...鄰居聞屍臭味！胞姊找警察驚見「孤獨死」

▲郭男家中堆滿雜物，日前「孤獨死」後多日才被發現。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區一名獨居男性日前不幸在家中往生，由於該男子生前習慣撿拾資源回收物品，導致屋內外環境雜亂，「孤獨死」後多日才被發現，週遭不斷有垃圾臭味和屍臭味飄出，附近居民苦不堪言。市議員林祈烽得知消息，除協助家屬處理善後，也緊急協調環保局派員清理屋外的垃圾和消毒環境，還給居民一個乾淨的生活環境。

林祈烽日前接獲鄰長李淑霞及幾位里民反映，指西屯區有一名獨居的郭姓男子（50歲），平時有撿拾資源回收物的習慣，家中常堆滿許多雜物，附近鄰居三不五時都會聞到飄出的臭味。未料郭男日前因故在家中往生，又因其獨居，鄰居只聞到垃圾味中雜夾有屍臭味，根本不知道他已亡故，後來是郭男的姐姐多日不見他的蹤影，請警察前往查看，才發現郭男已往生多日。

李淑霞表示，在警察處理後，周遭鄰居都希望市府能協助清理消毒男子遺留下來的垃圾物品和環境，經向市府反映，相關單位卻回說「沒辦法」，因室內物品屬私人財產，公權力無法直接介入清理；而該男子的姐姐也無力清理房屋內外的環境，所以她改向林祈烽議員求助，請議員幫忙協調處理。

林祈烽說，該男子獨居、經濟狀況又不佳，在家中往生多日無人知曉，已是一件悲劇，他得知消息，除了協助、慰問家屬，也緊急聯絡環保局，協助整理該處環境，並結合民間資源來協助亡者清運屋內垃圾；環保局代理局長陳宏益獲報，立即派員清運屋外垃圾和消毒環境，還給附近居民一個沒有異味的生活空間。

▲環保局派員清運屋外垃圾和消毒環境。

林祈烽呼籲市府相關單位，因應環境變遷及高齡少子化的社會來臨，獨居人口有愈來愈多的趨勢，市府應多投注資源關心這些獨居人口，特別是獨居的老年人，避免死後多日才被發現的「孤獨死」憾事一再發生。

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