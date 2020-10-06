騎士闖國道遭撞...聯結車衝過來！2警還原驚險過程：只想先救人

記者陳以昇／新北報導

國道1號發生一名男子騎白牌機車闖入，在北上36.4公里處遭小貨車擦撞，引發9車連環撞，共造成5人輕重傷，男子脾臟破裂、顱內出血，還在加護病房觀察，其中國道2名警員也英勇救人受傷，2人事後表示「沒想那麼多，先救人」。

▲警員王暐翔拉趙男離開車道，讓他免於遭車輛輾壓 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

23歲的警員王暐翔表示，5日上午11時許，開著國道警車從林口北上往五股行駛，在39K處發現43歲趙姓男子騎著白牌機車在後方，他先騎在中內側車道，隨後蛇行往外側，原本要到避車彎處將他攔停，沒想到他在36.4K處發生事故。

當時警車一停妥，37歲的警員李柏勳拿著三角錐與王暐翔以百米速度往趙男方向衝去，王警原本要先查看他的傷勢，聽到緊急煞車聲，抬頭看聯結車即將撞上，當時趙男又被機車壓住，情急之下先將他拉離車道，與李警翻過水泥護欄避開追撞車輛。

▼警員王暐翔（右）手部受到挫傷，警員李柏勳（左）也雙腳擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2名警員事後回想當時危險的情況，表示平時處理國道事故，危機意識及訓練都相當足夠，才本能反應將趙男拉離車道，「沒想那麼多，先救人」。目前趙男因脾臟破裂、顱內有輕微出血，目前在加護病房觀察，詳細事故原因尚待他清醒後釐清。

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▼警員李柏勳雙腳擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）