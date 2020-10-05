香港老行家月餅受潮發霉！中市議員怒批：境外食安漏洞

▲台中市議員賴佳微收到朋友贈送的月餅禮盒，未料打開一看竟有發霉、長毛等情形。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市議員賴佳微5日下午踢爆，有朋友送她香港知名品牌「老行家」推出的月餅禮盒，一盒要價1580元，價格不斐，未料打開後發現盒內的月餅竟嚴重發霉，且都還在賞味期之前，甚至將本該在外包裝標示的製造日期、有效期限，都藏在內盒之中，違反國內食安法令。由於月餅是在境外製造，難以追根溯源，成為食安漏洞，賴佳微要求相關單位應當重視。

賴佳微表示，3日她收到2盒由朋友贈送的香港知名禮盒公司「老行家」中秋月餅，一盒6顆，但打開後卻發現禮盒內的月餅在賞味期之前就嚴重發霉，甚至還長毛，賴佳微說，對於送禮的當事人而言，中秋節的禮物代表一份心意，尤其一盒1580的月餅其實算是非常昂貴，這樣的發霉禮物，對於送禮者以及收禮者都會覺得非常尷尬。

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▲賴佳微表示，收到這樣的發霉禮物，對於送禮者以及收禮者都會覺得非常尷尬。

該名送禮的友人指出，她一共購買了40盒該公司的月餅禮盒，察覺這2盒月餅出問題後，也立即詢問其他有收到禮盒的朋友，未料，仍有人收到的月餅是「水水的」，更誇張的是，其中一盒打開後完全沒東西「是空的」，尷尬的情況，讓送禮的友人直呼「好丟臉、也好失望…」

此外，賴佳微連日致電向台灣銷售者溝通無果，這名台灣銷售者於與賴佳微私訊中自稱「香港老行家在台分公司品牌經理」，表明會聯繫所有消費者，並回收有問題的商品，但在5日記者會中，卻在電話中稱自己無法代表老行家發言，數度支吾其詞，更稱自己只是「代購公司」，實際情況為何，仍有待後續追蹤。至於香港方面，則表示需要與管理層討論過後，再以書面回應。

▲▼賴佳微致電給台灣銷售者及香港方，要求說明並處理產品瑕疵事件。

賴佳微表示，境外食品進口出現食安問題後，很難從源頭去稽查，出事後僅能在物流端上檢查，儼然成為一個食安漏洞。她呼籲，若有收到相同的禮盒的民眾，在食用後有出現腹瀉、食物中毒的現象，應該要站出來向廠商進行求償，若不敢站出來求償，可以向她進行聯繫。

台中市食品藥物安全處查出，該品牌月餅主要透過網路訂購，品牌及製造商位於香港，消費者訂購後透過物流業者送達消費者，目前台中有5個理貨中心，食安處將派員前往，就人員、環境及物流車輛等衛生事項進行稽查，確保食安；另也將進一步蒐集相關資料後，提供給衛福部食藥署通報香港地區衛生主管機關，如查有在台分公司或經銷業者，將視業者所在地由轄區衛生局處辦。

法制局主任消保官康馨壬指出，業者如在台灣設有營業處所或銷售點，即須依我國食安法規規定販售食品；若消費者以網路直接向國外業者購買商品，我國政府恐難以國內食安法規處分境外業者。涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情形，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴；如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。

另外，跨境交易風險相對高，建議消費者進行網路交易時應了解業者基本資料（如所在國家），並慎選交易對象，遇有類此糾紛時亦應保留交易明細、商品瑕疵事證及受損之具體證明，以利向業者請求賠償，保障自己權益。

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