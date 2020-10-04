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山友瘋「玉山單攻」！連假挑戰人數多2.5倍　時限門禁報你知

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▲「玉山單攻」亟具挑戰性，是許多山友的目標。（圖／玉管處提供）

▲「玉山單攻」亟具挑戰性，是許多山友的目標。（圖／玉管處提供）

記者白珈陽／南投報導

限時12小時內完成的「玉山單攻」，由於須在短時間內攀降海拔落差約1352公尺的高度，往返路程逾21公里，考驗登山客體力與技術，是一大挑戰，若能完成相當有成就感，讓不少資深山友趨之若鶩。然而，玉管處提醒，除了登山前須提出入園申請外，還有時間限制，若申請者未在攀登當日上午10時前抵達排雲山莊，將會強制要求折返下山，以保障登山客安全。

受到疫情影響，國內旅遊正夯，登山更成為全民運動。適逢中秋連假，慕名挑戰「玉山單攻」的遊客3天總數達805人，平均一天約268人，申請人數較平時多出2.5倍，據玉管處規定，「玉山單攻」每日申請名額上限為60人，因此連假期間中籤率僅約22.4%。

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玉管處表示，「玉山單攻」的申請須在預定入園日的前5日至前2個月期間提出，每日名額60人，每隊人數不超過12人，採線上申請並公開抽籤決定入園資格，每年的1至3月及雪季管制期間則停止受理。值得注意的是，若預約申請獲許可後，未依程序申請取消或完成入山登錄，將會被依「爽約條款」列入黑名單，停止入園線上申請資格半年。

玉管處指出，「玉山單攻」行程由塔塔加登山口海拔約2600公尺，急遽陡升攀登至玉山主峰海拔3952公尺，再陡降返回，海拔上升及下降約1352公尺，路線往返長達約21.8公里，須於12小時內攀登完成，考量天黑後難以辨認山中位置，增添危險性，登山客須在攀登當日上午10時前就抵達排雲山莊，否則將強制要求遣返下山。

玉管處提到，天黑後的山區很容易使人迷失方向，不可不慎。舉例來說，鹿林山步道已算是相對簡單的登山步道，但在中秋連假前仍有山友走失，因團員間有的較年輕有的年邁，彼此體力、步調不一致，長者未能跟上隊伍行動，入夜後更迷失方向，在山林中走丟，最後只好通報消防局搜救，幸無人傷亡。

比起鹿林山步道，「玉山單攻」是相當進階版的攀登行程，困難度高，對於隊伍人員高山適應及體能狀況亦是極大考驗，民眾申請前應審慎衡量隊伍人員自身狀況，確保自身安全。玉管處說，若山友未能在12小時的時限內返回，將會以電話詢問山友安全並要求儘快回程，另外，因玉山北峰設有基地台，玉山主峰線可全線通話，山友若是發生意外，可快速致電玉管處求救。

▲「玉山單攻」亟具挑戰性，是許多山友的目標。（圖／玉管處提供）

▲每年的1至3月及雪季管制期間停止受理入園。

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