大學生裝手機架神回「蛤這也要錢」　車行老闆怒：我像工友？

記者黃翊婷／綜合報導

在高雄經營機車行的陳姓老闆5日上午在臉書PO文，表示有一名年輕學生自備手機架，想請他幫忙裝上機車，裝好之後卻脫口說出一句「蛤這也要錢」，讓原本不打算收費的他氣到直接開直播，讓大家評評理。事後陳老闆感嘆，黑手不是服務業，他也是付出勞力辛苦賺錢，希望大家互相尊重，不要把別人的幫忙當成應該。

▲騎士自備手機架請老闆幫忙安裝。（圖／陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「我看起來真的像學校工友嗎？」陳老闆提到，騎士自己帶手機架來安裝，裝完說了謝謝就要走，他說要收工資100元，沒想到對方回了一句「蛤這也要錢」，讓他聽了十分傻眼，於是招手要騎士回來理論，「啊你會裝嗎？你不會裝，我會裝，我跟你收100，你問我這個也要收（錢）？不然這樣，不要裝了，我拆起來，你騎走。」

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接著騎士從皮夾裡拿出100元鈔票打算付錢，但正在氣頭上的陳老闆並未收下。他坦言，念完騎士之後沒有收錢，對方也覺得上了一課，這樣就夠了，「有人說可以先報價，但他（騎士）根本沒有要付錢，他的認知是『蛤這也要錢』，為什麼你們不教好他？為什麼你們不把小孩教好？因為我以前幫他們鎖手機架？有禮貌的我不收錢，不是我應該的，是我的一廂情願。」

▲騎士拿出100元。

陳老闆6日上午接受《ETtoday新聞雲》電訪，強調之所以PO出影片，是希望大家互相尊重，不要把別人的幫忙都當成應該，況且從大學開學以來，已經遇到很多類似的狀況，只是這次比較扯，才會這麼生氣。

陳老闆說，他書是沒有讀多少，但黑手不是服務業，賺錢也都是靠辛苦付出勞力獲得的，影片中因為情緒激動罵了不少髒話，事後想想連自己都感到丟臉。至於網友們的批評他都有看到，也相信雙方經過這次經驗，都有學到寶貴的一課，既然事情已經過去了，騎士後續的態度也很有誠意，最後還是希望大家不要去攻擊這位年輕人，讓整件事和平落幕就好。

▼陳老闆和騎士講道理，最後並沒有收錢。