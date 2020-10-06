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發票中獎！超市店員「狂催簽名」500元獎金飛了　網轟：是老手

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▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲中獎發票竟被店員暗ㄎㄧㄤ了！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「中獎發票消失的事件！」一名人妻透露，日前去超市購物，店員告知中獎500元，礙於沒帶身分證導致無法領，殊不知店員已把發票印出來，還頻頻要求原PO簽名。事隔一個月，原PO回到店內領獎金，卻發現發票不見了，原來店員監守自盜，而店家承諾會找出內賊，並會盡快歸還獎金，讓網友狂勸報警「是老手」！

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享「中獎發票消失」的可怕經歷，9月初時，她去知名超市採買日常用品，準備結帳時，櫃台人員（以下用A代稱）熱心告知「中500元發票可以領取喔！」無奈原PO沒有帶身分證，無法當場領錢，同時間，A店員已把發票印出來，甚至要她當場簽名。

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原PO還原當時狀況，她打算下一次再來領取，豈料，A店員執意要求在發票上簽名，雙方對話如下：

A店員：沒有要領的話，這邊簽名

原PO：不是要領才要簽名嗎？

A店員：沒有，我們發票要退回來要簽名

原PO：為什麼發票收回去要簽名？

A店員：我們的規定就是這樣喔

礙於A店員態度堅定，原PO只好簽名了事，接著親眼看著對方把發票收回去。直到今（6）日，原PO熊熊想起500元中獎發票一事，便興奮抵達超市，向另外一位店員（以下用B代稱）告知領獎，卻得到「沒有中獎發票可以領喔」的答案！

原PO急忙解釋，上次因沒帶身分證，還被A店員要求在發票簽名收回的狀況，B店員卻大驚回應，「我們中獎發票印出來是不能回收的，不會請客人簽名再收回的，請妳稍等哦」，隨後B店員便呼叫經理協助。

一陣慌亂後，經理與B店員也調出當日購物明細，證明原PO真的沒有領500元獎金，接著兩人眼神確認後，向原PO掛保證表示，「妳放心，我們一定找的到是誰，會讓她以現金償還，請妳幫我留下妳的姓名電話，我們會聯絡妳...」

神扯被盜領的事件還在處理中，原PO與老公正考慮是否報警，就怕A店員不是故意竊取，她也藉由此衰事勸世，「提醒大家，中獎發票沒有領，不是簽名回收，而是把發票拿回來，改天要換再簽名哦！」

▲▼ 全聯店員告知發票中獎500，被要求簽名，結果被暗ㄎㄧㄤ了（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO目前不報警，是怕店員並非蓄意而為！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，大批網友認為不可姑息養奸，「業務侵占直接告下去，讓檢察官找更有效率」、「誇張喔，光明正大的盜領欸」、「報警吧～不然不知道有幾個受害者」、「感覺是老手，不然怎麼一直叫你簽名」、「其實可以根據上次結帳的發票，會知道是誰結的，因為結帳人員都有工號」、「店家想私了！很合理的，如果報警處理就不簡單了！版主滿善良地願意給他們一個機會」。

對此，有達人建議，使用雲端發票可申請獎金自動匯款到指定帳戶，就能避免被盜領的狀況發生，「我都直接載具歸戶，比較沒這些有的沒的事」、「最好整合到政府的發票App，可以直接對獎，直接用App領獎匯到自己戶頭」。

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