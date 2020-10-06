鋼琴家來台「縮短檢疫」未滿14天！文化部及指揮中心回應說明

▲俄羅斯知名鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）受到牛耳藝術邀請來台演出，居家檢疫不到14天引發爭議。（圖／翻攝自牛耳藝術官網）



記者林育綾、洪巧藍／台北報導

俄羅斯知名鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）受到牛耳藝術邀請，10/16起將在台巡迴演出，不過卻遭爆，該鋼琴家4日才在荷蘭結束演出，等於來台檢疫隔離「未滿14天」，而且還比申請日提前2天來台，引發爭議。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，該案屬於特定的專案申請，在文化部依規定提送後，同意比照商務來台方式縮短居家檢疫時間，至於來台日期，對方已口頭提出更改，檢疫時間必須增加2天。

媒體報導指出，俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）將在10月16日起來台在北、中、南演出，卻不用依照入境台灣規定進行14天的居家檢疫，引發爭議。文化部對此回應表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」及相關規定，訂定「藝文人士疫情期間專案申請來台作業原則」，從事具必要性文化藝術活動之藝文人士或團體，且來台停留天數小於3個月，可由文化部依商務入境規範規定報請指揮中心專案審查，其相關審核結果由指揮中心判斷後，由文化部回復申請單位。

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目前依上述原則，向文化部提出申請專案審查的案件共有3個申請單位，包括牛耳有限公司、中華民國畫廊協會及衛武營國家藝術文化中心。其中「中華民國畫廊協會」原針對ART TAIPEI提出1件申請案，後因另有考量，主動撤案。衛武營針對主辦節目提出1件申請案，目前進行資料補充及文化部審核程序中。

文化部也提到，牛耳公司邀請丹尼爾鋼琴家來台，依照前述規定提送專案申請書、在台行程表、防疫計畫書等至部申請，經文化部初審後提送至指揮中心進行專案審查。而指揮中心裁示該案後，同意縮短居家隔離天數，並請該公司確實依規劃行程、防疫計畫執行，且須遵守我國相關規定。

牛耳公司已規劃防疫計畫，包括搭機及入境規劃、防疫飯店、演出場館防疫準備、在台期間全程動線路徑規劃、追蹤查核機制、通報機制、建立接觸人員名單等。此外，文化部已請所涉縣市政府、衛生局、場館等相關單位，針對檢疫及防疫等進行相對應之配套措施，以完備防疫相關準備工作。而與NSO的合作演出，則安排於音樂家扺台後第17天演出。

▲依照牛耳藝術官網顯示，該鋼琴家是10月16日至23日在台於北、中、南巡迴演出。（圖／翻攝自牛耳藝術官網）



中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，此案屬於特定的專案申請，比照鬆綁商務來台方式縮短居家檢疫時間，雖然荷蘭不屬於商務入台鬆綁的中低風險、低風險國家，但相關檢疫程序都經過評估。來台時間上則已經有經過口頭申請更改，僅公文尚未完備，檢疫日程會增加。

「該名音樂家仍須居家檢疫」，莊人祥說，他來台前必須檢附登機前3天內採檢陰性證明，來台後進行居家檢疫，原規劃第8天必須接受採檢，但由於提前來台，會延後至第10天接受採檢，確認陰性才能參與採排、演出，並且出關後3天會再採檢一次，總計會有3次檢驗結果；而他在台灣相關活動也必須要有專人負責其行程，減少相關接觸。

依照牛耳藝術官網顯示，該鋼琴家是10月16日至23日在台演出，其中16日於高雄衛武營音樂廳，18日、22日、23日在台北國家音樂廳演出，19日在台中國家歌劇院演出。