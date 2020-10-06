染疫或食物中毒？12印尼學生2人仍留院　二採陰即可出院

▲台中市衛生局長曾梓展表示，12名印尼籍學生中，還有2人仍留院二採陰即可出院。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

18名印尼籍學生和1名家長9月底入境台灣並住進防疫旅館後，不料隔天有12人出現發燒、上吐下瀉、腹痛等症狀，由於正值防疫期間，市府趕緊將人送醫隔離治療，其中2人未住院，8人經住院治療且二採陰性後也出院，剩下2名仍在醫院，待二採陰後即可出院，市府懷疑是食物中毒，已採檢送驗。

台中市衛生局長曾梓展上午表示，10月2日接獲通報指出，來台就讀的外籍生9月30日陸續住到檢疫替代所，有12人出現輕微發燒、上吐下瀉、腹部絞痛等腸胃症狀，緊急送往醫院處理，由於正值檢疫期間，因此全部採檢，一採皆為陰性，有2人症狀較輕微者，已回到檢疫替代所，剩下10人住院觀察，二採也是陰性後，8人已出院，剩下2人還在醫院。

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曾說，19人全部都住在同一個檢疫替代所，吃的都是透過外送進來的餐盒，跟先前校園供餐廠商不同家，有供應早午晚餐，食安處正釐清中，由於食用的餐盒沒有留下，食安處只能到提供餐飲的公司、廚房採檢，也對外籍生進行採檢，因細菌培養需要兩個禮拜，食物中毒原因要等化驗結果出爐才能得知。

曾梓展指出，12名外籍生如果因食物中毒治癒後，還是需要在檢疫替代所滿14天，全數一採二採皆為陰性完成檢疫程序。

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