快訊／19印尼籍學生「居家檢疫」全發燒、腹瀉！指揮中心回應了

▲19名印尼籍大一新生返台上課，陸續出現發燒、腹瀉等症狀。（圖／台中市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

19名印尼籍大一新9月底返台前往台中某大學上課，不料入住防疫旅館後，所有人都出現發燒、腹瀉等症狀，市府也緊急派出專車，將學生送往各醫院治療。對此，中央流行疫情指揮中心莊人祥說明，這批學生並非確診案例，指揮中心不會進一步說明，後續交由地方衛生局調查清楚。

這批學生9月底返台，在台中某大學上課，不料入住防疫旅館後，有12人10月1日出現發燒、腹瀉等症狀，過了數天的時間，所有人都出現相同症狀，目前教育局已和台中市食品安全處保持聯繫，以釐清後續狀況。

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台中市衛生局接獲通報，不敢大意，對學生進行篩檢，結果為陰性，初步排除罹患新冠肺炎，是否為食物中毒，仍在進一步調查當中。

對此，指揮中心發言人莊人祥則說，經過初步篩檢，這批學生沒有確診新冠肺炎，不是病例，後續交由地方衛生局進行調查，指揮中心不會進一步說話。

經過初步調查，當天學生所吃的三餐分別向3家餐飲業者購買，台中市食品安全處立刻派人前往餐廳了解，發現有員工沒配戴帽子、沒有體檢等狀況，也沒有設置冰箱擺放員工專屬物品等，責令業者限期改善，若沒有改善，將依法開罰。