藍委質疑前瞻分藍綠　蘇貞昌否認：但綠執政有時進度比較快

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國發會日前公佈「前瞻2.0」首期預算，軌道建設從原本4241億砍到1903億，行政院長蘇貞昌強調，軌道建設期程甚長，用錢高峰會在建設中後段，會依進度編列。國民黨立委洪孟楷質詢時，質疑軌道預算編列「分藍綠」，蘇貞昌則不斷強調「建設不分藍綠」，「但有時候綠執政的時候進度會比較快」。

立法院院會6日邀請行政院長蘇貞昌及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢。

洪孟楷質詢時指出，2017年通過前瞻計畫，軌道建設佔四千多億預算，但2.0變成砍半只剩1903億。此外，2017年通過的軌道建設，前五名分別是綠營執政的高雄市、桃園市、台南市、嘉義市、台中市，軌道建設重中之重的台北、新北卻一項新增計畫都沒有，質疑前瞻預算是否「分藍綠」。

蘇貞昌回應，前瞻不分藍綠，只要經過行政院核定的預算，未來都依進度編列，一毛都不會少。至於前瞻2.0軌道項目砍半，蘇貞昌仍強調，這是依進度編列，軌道建設期程甚長，「未來進度到哪裡，錢就到哪裡」。

蘇貞昌表示，軌道建設目前還是在前段，核定後還要經過細部計畫、土地徵收才能開工，而用錢最高峰是在施工中後期，「有經驗的執政者相當清楚，我就是有經驗的。」

洪孟楷接著提到，有些建設地方很急，中央遲遲無法同意編列，如新北市八里輕軌和五泰輕軌，交通部已通過審議，行政院卻遲不通過，他認為，建設不分藍綠，傳聞民進黨立委蘇巧慧2022年也將爭取新北市長，「新北建設能不能大家共同推動、加速辦理？」蘇貞昌則回應「建設不分藍綠，但有時候綠執政的時候進度會比較快」。

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