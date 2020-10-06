陳柏惟爭取烏日、龍井全民運動館　蘇貞昌允諾優先設置

▲陳柏惟爭取烏日、龍井、沙鹿全民運動館，獲得得蘇貞昌允諾優先設置。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中立委陳柏惟6日在立法院質詢審查前瞻基礎建設第三期預算時表示，根據體育署《前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫》，全民運動館的設置條件相較國民運動中心為低，僅7萬人即可設立，包括烏日、龍井等地都夠條件，期望中央盡速推動，平衡城鄉落差，當場獲得行政院長蘇貞昌允諾優先設置。

陳柏惟指出，民眾常常抱怨，中央雖然提出了前瞻建設，但怎麼這個沒裝、那個也沒動，中央認為是地方沒有送計畫而感到委曲，而地方政府則是訴苦沒有財源。以台中捷運來說，工期不斷延宕，如果中央已經有預算，那就該來討論如何更積極推動，才是民眾之福。

交通部長林佳龍回應，以山海環線而言，依據大眾捷運法，必須由地方政府提出申請，另外鐵路、平交道改善等周邊開發，則需要由中央協助地方一起辦理，交通部會更積極協助地方政府解決問題，但還是要由地方政府提出整理規劃。

林佳龍說明，山海環線是一個整體的概念，可以分段進行，其中山線部分的大慶烏日段，中央已經通過預算，只要地方政府配合，就可以優先動工。

陳柏惟接著提出，根據體育署9月14日公告的《「前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫」執行注意事項》，全民運動館的設置條件相較國民運動中心為低，只要7萬人即可設立，以他的選區為例，烏日、龍井都符合資格，但這類的計畫只能等縣市政府提出，再以競爭型計畫辦理，如果地方政府不夠積極，中央也被動等待，民眾就會認為是中央跳票。

陳再以班班有冷氣為例，包括周邊的電路設備改善、綠能節電措施等等，都很需要大家積極投入處理，未來希望中央也能一同思考，如何積極共同推動，讓民眾的需求不會再被動等待。

蘇貞昌回覆，自己本身也很注重運動，若地區有什麼困難，比如沒有足夠的土地，可以研擬使用學校或者是其他設施先滿足民眾的需求，未來將會跟教育部長一起努力增加地方的運動設施。另外，針對國中小班班有冷氣等相關政策，蘇也表示，2022年一定落實，地方建設的補助不分藍綠，中央政府也會再更積極推動、協助地方的建設。

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