蘇貞昌：中小學班班教室有冷氣　2022年2月一定做得到

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌於今年7月宣布，未來全台中小學全面安裝冷氣，預計在兩年內裝設完成。對此，蘇貞昌6日再度掛保證，中小學教室班班有冷氣的政策，在2022年2月底前一定做得到。

蘇貞昌6日上午率領相關部會首長，赴立法院就「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

台灣基進立委陳柏惟質詢時指出，自己常常聽到地方基層反應，中央政府宣布要裝冷氣卻遲遲未裝設，他理解政策的規劃需要時間及地方政府的配合，但若地方政府不配合導致中央政策跳票，甚至藉由扭曲、造謠、抹黑使政策無法達成，國民黨日前甚至嗆聲中央補助分藍綠不盡公平，詢問蘇貞昌對此看法。

對此，蘇貞昌表示「不同意」，地方建設都非常重要，中央補助地方絕對不分藍綠而是看進度，就以台中市為例，儘管地方執政政黨與中央不同，但中央政府不分政黨，絕對以地方需要為主。

陳柏惟也提到，蘇貞昌日前允諾中小學全面安裝冷氣，但最後可能因為地方沒申請、自籌款不足，導致地方民眾認為中央跳票，冷氣的議題也一樣，儘管院長宣布大家很開心，但後續包括電力改善設備、綠能整合等問題仍有待解決，呼籲政府應加強宣傳，促使政治分工明確。

蘇貞昌回應，此項觀點他非常認同，中央政府推出任何政策，本來就要透過各種管道讓民眾了解，「不能政策都膨風說自己的，做不到都推給中央」，這對百姓來說沒有好處。蘇貞昌也說，中小學教室班班有冷氣的政策，在2022年2月底前一定做得到。

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