廖婉汝要求高鐵南延至屏東潮州　蘇貞昌：當時選舉韓國瑜反對

記者林銘翰／台北報導

交通部去年11月7日將高鐵延伸屏東可行性研究函報行政院後，國發會於今年5月6日召會研商，建議行政院儘速核定高鐵延伸屏東可行性研究，以接續辦理綜合規劃及環境影響評估等作業。國民黨立委廖婉汝6日於立法院質詢時，要求行政院將高鐵南延案延伸至屏東潮州，卻反遭行政院長蘇貞昌笑回，「是妳當時選舉站在韓國瑜那邊，反對這一條」。

▲國民黨立委廖婉汝要求，高鐵應延伸至屏東潮州。（圖／記者李宜秦攝）



蘇貞昌6日上午率領相關部會首長，赴立法院就「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

廖婉汝質詢時詢問，高鐵南延案送至行政院後，至今為何仍未核定。蘇貞昌表示，軌道建設需要經過整體評估，沒有到屏東哪能到潮州，更笑回廖婉汝「是那時選舉妳跟韓國瑜說反對」，現行高鐵南延案是到屏東六塊厝，「要保留還可以延長」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



廖婉汝追問，高鐵南延到底是路線有問題，還是行政院不想做了，以及未來究竟是否會延長至潮州。對此，蘇貞昌表示仍待保留，就像是當年高鐵沒有到左營，現在要怎麼延伸至屏東，軌道的建設要一節一節來進行。

廖婉汝指出，潮州不但是台鐵縱貫線的終點站，還有客運轉運站與快速道路連接，可以說是屏東縣的交通樞紐，若高鐵可以規劃延伸至潮州，相信會帶來屏東鐵路路網的快速發展，「但是到六塊厝大家會怨嘆」，希望蘇貞昌一定要承諾做到高鐵南延。蘇貞昌回應，一定會做到高鐵南延，但現行的方案就是到屏東六塊厝，「是妳當時選舉站在韓國瑜那邊，反對這一條」。

廖婉汝強調，自己並不是反對這一條路線，當時是反對沒有延伸到潮州，否則屏東市周遭的所有陸橋都可以直達高雄，「誰要搭高鐵到屏東」。蘇貞昌則指出，在屏東縣80多萬的人口中，屏東市就占了20多萬，路線沒有進入屏東市說不過去，「妳站在韓國瑜那邊，說直接到潮州不對啦」。

廖婉汝認為，若高鐵南延僅延伸至屏東六塊厝，「這段盲腸線沒人要坐」，要做就應該做到潮州，也希望蘇貞昌在院長任內能夠核定南延潮州，「大家會感謝你，也可以留下好名聲」。

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