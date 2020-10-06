第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日赴立法院針對前瞻特別預算案第3期進行專案報告。第3期前瞻特別預算案，歲出共編列2300億元，全數以舉債支應，期程為2021年至2022年；其中，預算以城鄉建設最大宗，編列預算741億，外界關注的軌道建設預算為402億。

蘇貞昌在報告中強調，此次軌道建設所佔比例較前期少，是由於軌道建設整體期程甚長，從可行性研究開始，歷經綜合規劃、發包、動工到完工，動輒要十多年，經費編列的高峰期多落在施工中後段。

蘇貞昌指出，本次特別預算根據工程付款期程及財務調度需求等務實考量，將預算集中於未來4年內真正急需且可完成的建設，而前4年已執行中的軌道建設，也都會視實際進度，妥適編列預算。其餘軌道建設，只要是行政院核定通過的計畫，一定會分年在年度公共建設預算內核實編列相對應預算。

根據行政院報告，考量計畫可行性、執行力及施政優先順序後，編製並提出前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，歲出共編列2300億元，全數以舉債支應，期程為2021年至2022年，各項預算概述如下：

一、軌道建設：為打造完善軌道系統路網，提供國人友善、安全、便捷可靠的軌道運輸系統，提升大眾運輸使用率，本期編列402億元，主要包括台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化等計畫經費。

二、水環境建設：為打造不淹水、不缺水、親近水、喝好水的優質水環境，同時為未來產業與民生發展所需用水奠定根基，本期編列524億元，主要包括曾文南化聯通管、烏溪鳥嘴潭人工湖、加強水庫集水區保 育治理等計畫經費。

三、綠能建設：為達成能源轉型目標，帶動綠能產業創新發展， 完備綠能發展所需環境，本期編列79億元，包括智慧電動巴士、發展綠能發電配電智慧管理與效能提升技術、沙崙綠能科學城等計畫經費。

四、數位建設：為加速5G基礎建設布建，縮短偏鄉數位落差，建構支持未來發展之數位基礎建設環境，本期編列444億元，包括民生公共物聯網應用、AI智慧應用與數位人才培育、5G與資安基礎建設、強化偏 鄉寬頻服務與改善山區行動通訊等計畫經費。

五、城鄉建設：為豐富地方產業發展，完善公共服務據點，推動 地方創生與振興觀光，本期編列741億元，包括 持續改善停車問題、提升道路品質、開發在地型 產業園區、改善校園電力系統暨裝設冷氣等計畫經費。

六、因應少子化友善育兒空間建設：為營造優質生養環境，促進幼兒托育公共化，減輕家長育兒負擔，本期編列18億元，持續辦理建構0-2歲兒童社區公共托育計畫經費。

七、食品安全建設：為提升我國食品安全、檢驗量能，並健全安全管 理體系，本期編列16億元，辦理食品藥物國家級實驗大樓興建計畫、提升新興傳染性疾病醫藥品 及病原檢驗研究量能等計畫經費。

八、人才培育促進就業建設：為培養符合時代與重點關鍵產業所需人才，提升 人才與產業國際競爭力，本期編列76億元，主要包括優化技職校院實作環境、重點產業高階人才培訓、雙語國家政策等計畫經費。