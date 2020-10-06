幕後／江啟臣主導「台美復交」提案　要比蔡英文快一步

▲蔡英文、川普、江啟臣。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立法院黨團6日提案，要求蔡英文政府應積極推動台美復交，並促美軍協防台灣，這兩項決議案朝野皆無異議通過。據悉，此提案是由黨主席江啟臣和黨團幹部主導，尤其，長期親美的江啟臣認為，吳釗燮身為外交部長，公開向外媒宣稱不尋求和美國建立全面外交關係，嚴重打擊第一線外交人員的士氣。

據悉，江啟臣認為，外交最終目的就是追求和平，在兩岸軍力不對稱的情況下，蔡英文政府若不推動台美復交，那這幾年下來「聯美抗中」究竟換到什麼，吳釗燮的說法潑了在外奮鬥的外交官一盆冷水，同時也傷害國人的自尊，國民黨有必要在此時站出來捍衛國家尊嚴，遂有台美復交和促美軍協防台灣提案的想法。

國民黨高層經過討論後，認為可透過兩個方式加強台美關係。首先，透過黨團在立法院提案，若最後遭民進黨阻擋，足可證明蔡英文政府常把「台美關係」掛在嘴邊僅是打假球，若民進黨同意，也等於是跟進國民黨的提案，凸顯出「執政被動、在野主動」的氛圍。

國民黨高層強調，國民黨台美復交的決議案，本來就是我國對美關係的最終目標。國民黨對於行政院長蘇貞昌、吳釗燮只敢說一步步有效加強與美國關係或不尋求與美國復交，感到非常失望，認為唯有透過立法院集體意見才能導正部分政務官的政策主張。

國民黨高層說明，國民黨提議美國於必要時助台抵抗共軍一案，雖然最後的決定權在美，但在美國有動作之前，也需經由中華民國政府請求，並非如「美台共同防禦」或「美國協防台灣」這麼簡化的說法，而是既保有主權自主又符合美方利益的決議，民進黨沒有理由反對。

一名黨團幹部則研判，民進黨當然是希望借力使力，化解國民黨提出來的「無法說不同意」的決議文，減少對民進黨的後座力，但蘇貞昌一句台灣和美國從有外交關係到沒有外交關係「都是國民黨搞的」，竟然箭頭向內，不去批判中共當局和當初決定犧牲我國的美國政治人物，實在匪夷所思，使人看出民進黨行政首長並沒有真心誠意看待及同意國民黨的提案。

▲國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講。（圖／國民黨文傳會提供）

至於國民黨的第二個方式，是由江啟臣親自向美國喊話，參加2020美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference），這也是國民黨首次由主席親自與會。江啟臣透過視訊演講，提到美國與中華民國曾經在第一次和第二次世界大戰中並肩作戰，雙方應是合作夥伴關係，美國除了持續提供台灣需要的武器系統外，更應透過外交溝通，設法降低北京當局以武力解決兩岸問題的動機。

不僅如此，江啟臣也明確指出，必須擴大台美情報合作，除提升國軍的戰略預警能力和飛彈防禦能力，也能增加國軍對共軍戰術訓練、部隊調遣與新裝備動向之掌握，透過持續的軍售武器裝備與技術，提升國軍遂行網狀化作戰、視距外作戰、聯合防空作戰、聯合制壓作戰和聯合情監偵等領域的能力，並爭取放寬雙邊高階軍文職官員互訪的層級限制。

政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博接受《ETtoday新聞雲》訪問時則表示，國民黨的台美復交、促美軍協防台灣的決議案通過，顯示民進黨諸立委終於願意跟國民黨回到以中華民國全民利益出發的基礎上，確認對美關係的最高目標和重要做法，是正向發展。他強調，「親美」是一定的，但是中華民國的國家利益和人民的福祉不能夠因為「親美」而被忽視或犧牲了。

▼台美復交決議案。（圖／記者徐政璿翻攝）

▼美軍助台決議案。（圖／記者徐政璿翻攝）

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