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藍提「台美復交」良心發現？王鴻薇嗆蘇揆離譜、與史不符

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨團6日上午在立法院會提出「台美復交」及「美軍助台」兩項決議案，獲朝野無異議通過，卻遭行政院長蘇貞昌酸「現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁」。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇在ETtoday《雲端最前線》節目中反批「這講話也很離譜、很奇怪」，跟歷史完全不符。

▲▼國民黨文傳會副主委王鴻薇。（圖／翻攝雲端最前線）

▲國民黨文傳會副主委王鴻薇。（圖／翻攝雲端最前線）

王鴻薇指出，台美斷交是在小蔣時代，大家都知道，「可是這個是國民黨，或是蔣經國要跟他斷交?」國民黨巴不得與美國繼續維持邦交關係。她進一步說，歷史上大家都知道，美國曾背叛中華民國，這就是其中之一，且蔣經國是在半夜睡覺被驚醒，知道美國要斷交、跟中國大陸建交，「這個是美國對於中華民國的一個背叛」。

王鴻薇接著說，蘇貞昌酸國民黨良心發現，「這跟歷史完全不符！」根本政治口水，且若蘇貞昌也認為我方應跟美國恢復邦交，「請問外交部長吳釗燮在立法院的回答，為什麼是目前並不尋求跟美國重新恢復邦交關係？這回答是什麼意思？」她並強調，國民黨從頭到尾都希望與美維持外交關係，這沒有真戲、假戲問題。

另一方面，針對明年國民黨主席即將進行改選，多位被點名的人士中，據ETtoday最新民調
，目前民眾最支持擔任國民黨主席的人選為朱立倫（26.8%），其次為韓國瑜（15.7%）、江啟臣（6.4%）、周錫瑋（4.8%）、馬英九（4.6%）、洪秀柱（3.2%）。

面對主持人詢問，韓國瑜是否可能參選黨主席，王鴻薇表示「我認為（機率）不高」。至於是否可能「攔胡」國民黨立委蔣萬安參選北市長？王則回「我覺得（機率）也不高」，韓國瑜現在雖然已不在政壇上，是一介平民，但大家還是很愛討論他，可能因為非常有話題性、流量高。

王鴻薇並說，有些媒體人稱韓國瑜要參選台北市長、攔胡等，「我不曉得依據在哪裡」，身為台北市議員，任何人開始籌備，或是有任何動向，自己多少會有些感受，「那目前韓國瑜，我們是看不到，至少在台北市長的意願看不到」，也不能說韓在台北吃頓飯，就說他有心，「這個太離譜了」。

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