國防部明年新增6項戰備計畫曝光　長程反艦巡弋飛彈列首位

▲共機今年以來頻擾台，就連中秋節也不放過，共軍3日派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

國防部長嚴德發7日將出席立法院外交及國防委員會進行業務報告，根據國防部5日送交立法院的報告指出，明年國防預算案將新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統等建案，以加速各項戰備整備作為。

國防部在送交立法院的業務報告中指出，國防是國家安全的關鍵核心，為打造堅實的國防戰力，國軍依軍事戰略指導發展「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，縝密完成聯合戰力規劃，據以實施兵力整建，並按優序，置重點於「強化戰力防護、發展重要不對稱戰力、維持關鍵基本戰力」等要項；建案作業階段則配合國防財力獲賦狀況，分期分年逐步籌建，以達成最佳效益之戰力整合。

國防部強調，今年度重要軍事投資項目，賡續執行新型野戰防空武器系統、國軍地面部隊CAISR系統、新型兩棲船塢運輸艦、高效能艦艇、機動飛彈車、遠程機動雷達車組、國軍陸基防空飛彈系統及無人飛行載具等案。

另外，國防部在報告中也指出110年將新增六項主要工程，包括：機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統、網路戰防護系統、新式戰機曁高教機接裝基地設施整建工程，及新式戰車作戰工事、訓場等建案，以加速各項戰備整備作為。

國防部強調，國軍建軍備戰置重點於發展「創新/不對稱」戰力，主在挫敗敵犯台行動與企圖，整體戰力以小型、大量、智能、匿蹤、快速、機動、價廉、損小、效高、不易被偵知攻擊、有利戰力保存、容易發展維護、敵難以有效反制為標的，期能與「基本戰力」相輔相成，共構為防衛作戰關鍵戰力。