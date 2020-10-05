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10.6萬人報考110學年高中第一次英聽測驗　明9點可查詢應考資訊

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▲大學學測，考生前往考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110學年度高中英語聽力測驗第一次考試10月24日舉行。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

110學年度高中英語聽力測驗第一次考試10 月24日（六）舉行，大考中心今（5日）指出，總計約10 .6萬人報考。明（6日）上午9時起提供查詢服務，依110學年度考試簡章，各項考試不再寄發紙本考試通知，應考資訊全面採取由考生至本中心網站查覽、列印或電話語音查詢。

大考中心表示，考生可至「高中英聽測驗試務專 區–應考資訊查詢系統」查覽、列印，或以電話語音 02-23643677 查詢。本中心對報名資料有填寫行動電話號碼之考生，亦會於同日以 0911-511-467 手機號碼主動發送簡訊通知網路查詢連結。應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場， 安心順利應考。

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大考中心提醒，本次英聽考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為 11:00~12:00，下午場為 2:00~3:00，考生須依應考資訊的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。試場分配表及 考試地點將於 10 月 19 日（一）公布於中心網站。考試前不開放試場查看座位，請於試場分配表公布後至本中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。考生至本中心網站查覽應考資訊，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考區及無冷氣試場等 4 項。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲110學年度高中英語聽力測驗第一次考試約10 .6萬人報考。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心強調，以上有任一項與原報名資料不同者，請於10月 8日（四）前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件 （photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至中心，並以電話（02-23661416 轉 608）向中心確認收件。

大考中心指出，更正後的資料，將在10月19日（一）公告試場分配表同一天，更新於應考資訊查詢系統，考生可至中心網站查覽確認。因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，本中心各項防疫措施，將會公告於本中心網站 「最新訊息」及「高中英語聽力測驗專區」，請考生特別留意相關訊息。

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