指考公民科「以為變簡單」反爆爭議　大考中心：開放反映至8日

▲大學指考5日落幕。（圖／大考中心提供）

實習記者郭思妏／綜合報導

大學指考日前落幕，大考中心於昨（6）日完整公告10科解答，考題引發熱論。今年指考教師解題團隊就指出，公民、物理、生物等科都有部分試題有爭議，而且公民科雖然看似簡單，但其實有許多陷阱題。大考中心表示，即日起開放反映意見至8日，成績通知單將於17日寄發。

補教公民教師羅文表示，今年公民與社會第44題「具有非敵對性（或稱共享性）之財貨，根據其具備排他性與否，可分為公共財與準公共財。下列是有關這兩種財貨之相關敘述，何者正確？」引發爭議，當中的C選項描述「廠商不具提供公共財誘因，故政府應扮演生產者角色促進社會利益最大化」，羅文指出「生產者」應改為「供應者」較合適。

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羅文談到，第46、47題組題到印度種姓制度，但爭議在於，整篇是在論述協助婦女，但E選項卻是說「提供弱勢家庭脫離貧困及改善社會地位的機會」，是否能把婦女直接與弱勢家庭劃上等號，讓解題老師討論許久。

在歷史方面也有些許問題，補教歷史教師蔡承峰則表示，今年歷史科趨勢應該是為了銜接108新課綱概念，打破傳統概念改採開放、多維度史觀，因此今年考題也多從民族、女權等新穎角度切入，跟未來趨勢結合。

根據《聯合報》報導，除此之外，補教地理教師陳逸分析，相較於往年題目配制側重高三選修應用地理，今年的比重則大幅下降，過去配分約占35至40分，今年約降了三分之二，而配分全跑到世界地理上，也就是高二上下學期內容皆增加。除了爭議題目外，陳逸則評析，歷年來地理科多偏難去年更是寫到焦頭爛耳，今年難度下降，估計學生應該比較喜歡這種題目，「有唸書就可以拿比較好的分數。」