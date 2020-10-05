超長「雙彩虹」高空掛！搭上文大建築　絕美停留3hr學生驚嘆

▲文大大氣教授劉清煌拍下絕美彩虹照，讓不少學生叫好。（圖／劉清煌提供）



記者許展溢／台北報導

文化大學2017年11月30日觀測到彩虹高掛長達9小時，獲金氏世界紀錄認證後，文大因此成了不少人追彩虹的最佳景點，文大大氣教授劉清煌今（5日）拍下一張絕美彩虹照，又讓不少學生叫好。

文大在粉專貼出劉清煌拍下的照片表示，搭著文化大學的建築物，絕美，並提到華岡彩虹季來了，邀請校友在11月7日回到青春場域走走，拍出、欣賞屬於自己的彩虹天空。劉清煌說，要有雨滴和陽光，透過折射、反射才能看見，彩虹有時短暫出現，如3秒鐘或幾秒鐘就不見，是曇花一現，有時會停留較久，如半小時以上，反映出兩種不一樣天氣型態。

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劉清煌表示，文化靠北邊、東北邊，有較高的七星山、大屯山，處在位置低一點的區域，東北季風不停過來，空氣加上水蒸氣受到地形抬升，行成雲，想像剛好就在頭頂上行成，一直有一片雲很潮濕，一直下雨，同時偏南的陽光這時照進來，便容易形成彩虹。

劉清煌接著說，文化剛好在半山腰，有雨沒雨、有陽光沒陽光都可清楚看見，因此很容易看到明顯的彩虹，前提是陽光要夠強、雨滴夠多，以今天拍到的彩虹約停留2、3小時，不過，不會一直停在同一處，會隨陽光方位移動，如翹翹板般，陽光在另外一邊，彩虹就是在另一側。尤其太陽光快下山，彩虹會翹高，早上太陽光剛出來角度低，彩虹位置高， 接近中午太陽位置高，彩虹則會被壓很低，甚至壓到根本看不到的山谷。