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「想fall in love with物理」考生自白違規　大考中心：指考違規達200件

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▲▼ 指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

▲大考中心指出，今年指考共有200件違規。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（15日）審議109學年度指考共200件試場違規。大考中心表示，其中10考科共有55件「作任何與答案無關的文字符號」的違規試卷，包括在數學試卷上寫寫必勝3次，或是在試卷上塗鴉山水畫、在物理試卷上寫出「您是真的喜愛物理嗎？我不是」、在英文試卷上寫出8次「HA」。

大學入學考試中心考試委員會今天召開會議，審議109學年度指考違規，並討論大考相關事項。

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▲▼ 指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

▲大考中心今天召開會議，審議109學年度指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

今年共有55件「作任何與答案無關的文字符號」的違規試卷，有考生在化學科試卷上寫下整天行程，還在「喝水」的行程後寫下水的化學式名稱「一氧化二氫」，或是在試卷上與試卷老師說「您是真的喜愛物理嗎？我不是，我曾經想嘗試讓自己fall in love with物理，但我失敗了」；又或是在歷史試卷上寫「不太會社會，只能寫到這裡，老師辛苦了」。

大考中心表示，今年經考區提報的試場違規考生共200件，其中未攜帶應試有效證件98件、考試開始鈴響後，行動電話未完全關機29件、考生於考試結束鈴聲響畢仍繼續作答21件、考試時考生隨身攜帶手機18件。

▼考生於試卷上塗鴉。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 指考違規。（圖／記者崔至雲攝）

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