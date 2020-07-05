指考公民與社會談「健保制度、蘇花改路權」　題組試題過半重跨冊統整力

▲一連三天大學指考終於結束了。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（5日）最後一天，大考中心分析最後一科公民與社會試題特色，兼顧基本題與素養導向試題，如我國健保制度的社會保險特性、政黨得票、族群支持和組閣關聯性。題組試題過半著重「跨冊或跨範疇統整能力」，整卷50題有12組26題題組試題，取材生活及社會議題，包括農地違章工廠、十元商店等。試考生認為試題包羅萬象，難易度適中。

高中教師說明試題特色，第50題從機車路權團體遊行的例子來看，利益團體希望政府重視機車行駛蘇花改路權的呼聲。呼應108課綱閱讀素養，第13題運用各地可見10元、100元平價商店例子，喚起考生對經濟學供需，15題談農地違章工廠，37-38題問某國課徵酒類健康捐等。

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試題內容著重面向，高中師表示，可分三大議題包括性別平權、社會階層化議題，和勞動人權的關懷。整卷試題難易度與鑑別度屬「中間偏易」，難度預計跟106、108年接近，今年有1圖7表的題目，文字量也是與近三年平均相等，雖閱讀量大但沒有艱澀難懂的素材。

▲公民與社會談全民健保制度。（圖／記者許展溢攝）



高中師提到難度較高為18題圖表題組題，測驗考生判讀表格數據能力，同時讓考生了解政黨合作不是只看國會席次有無過半，還要看政黨背後支持者背景是否相似。鑑別度較高的是11題，測驗考生區辨「民法」權利能力、行為能力，和「刑法」的刑事責任年齡、法律效果。

高中師認為，這次最大亮點在於，許多題目往往要有某些課綱重要概念作為背景知識，才能理解題文的情境設定，再運用課綱其他單元內容判讀。試考生說，這是題目貼近台灣近年法律事件，題型內容變化多端，考學生擁有思辨及圖表判斷能力。整體難易度適中，其中全民健保、政黨投票、經濟措施和育兒津貼較具鑑別度題目，因為題幹資訊量複雜，選項具誘答力，可將中高分群和其他族群區隔。

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