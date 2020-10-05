　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡水河岸快篩出18萬公升廢棄物！「關渡、蘆洲和汐止」最多垃圾

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020年河川廢棄物快篩成果。（圖／荒野保護協會提供）

▲廢棄物在河川裡，主要堆積在關渡、蘆洲、汐止河段上。（圖／荒野保護協會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

荒野保護協會今（5日）公布首次淡水河流域河川廢棄物快篩成果，在242公里河岸統計，發現至少累積181,825公升廢棄物在河川裡，且主要堆積在關渡、蘆洲、汐止河段上，如以雙北市通用14公升垃圾袋來計算，大約可裝滿12,988袋。顯示河川廢棄物數量十分龐大，絕對是海洋廢棄物的來源之一，因極易遭受暴雨大水沖刷而進入海洋而成為海洋廢棄物。

執行川廢快篩調查計畫的海洋專員徐筱珺表示，計畫部分經費由海保署補助（109年度海洋保育在地守護計畫），設計出一套低碳、無紙又結合公民科學家調查方式。由15位調查人員以騎乘自行車（河岸）或徒步（河口）的方式完成全部562段的調查，調查期間採線上表單搭配APP程式完成定位、拍照與資料上傳；將淡水河兩側主要河岸（計242公里）及河口左右側海岸（計40公里），以連續普查方式完成總長度282公里的垃圾量與種類調查，是台灣少見大範圍的公民科學調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2020年河川廢棄物快篩成果。（圖／荒野保護協會提供）

▲河川廢棄物數量十分龐大，易遭受暴雨大水沖刷而進入海洋而成為海洋廢棄物。

荒野保護協會所公布的「淡水河流域垃圾分布熱點」地圖與數據，顯示淡水河絕大部分的河岸（82%）是沒有垃圾堆積的河段，協會指出，但少部分河岸（9%、22公里）成廢棄物集中熱點，22公里範圍累積整個流域約90%的垃圾量（大約12,000個14公升垃圾袋），再分析可發現位於下游熱點，其垃圾主要是由破碎塑膠袋、塑膠瓶罐與免洗餐具所組成，可能是受潮汐漲退潮淘洗破碎、再經滿潮水流大量堆積於紅樹林根部或樹枝上；而位於中、上游的熱點主要位於河岸的隱匿處，推測大多為非法棄置，其組成是整袋的家庭垃圾、廢棄家具或裝潢營建等廢棄物。

▲▼2020年河川廢棄物快篩成果。（圖／荒野保護協會提供）

▲河川廢棄物的調查成果，在242公里河岸統計，發現至少累積181,825公升廢棄物在河川裡。

協會指出，調查前三處廢棄物累積最多的熱點河岸，分別為關渡大橋左右岸、蘆洲環堤大道外側、汐止樟江大橋右岸，進一步分析三大熱點發現，關渡大橋左右岸和蘆洲環堤大道外側位置相近、皆鄰近出海口，且為基隆河與淡水河交接處，而汐止漳江大橋右岸則為河道轉彎處，由於這些熱點河岸自然條件所致較容易堆積廢棄物，500公尺內所累積的垃圾量達1000~2000袋之間。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
氣炸雞塊「流出白色乳狀物」！網解答長知識
泛舟變碰碰船！陸「報復出遊」網嚇傻：喪屍攻城　真相曝光
峮峮堅強回答「我沒事」　閨蜜心疼曝她近況
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩岸開戰！民眾第一反應是「這個」…她秒喊：支持統一、祖國萬歲

氣炸雞塊「流出白色乳狀物」怕怕的！網解答「正常現象」長知識

台中百年建築「天外天劇場」算不算古蹟　盧秀燕：尊重文化部

網購遊戲卡「滿滿蒜香味」傻眼...賣家：有洗過　左上驚見亂入亮點

淡水河岸快篩出18萬公升廢棄物！「關渡、蘆洲和汐止」最多垃圾

快訊／雨區擴大襲！北北基宜4縣市大雨特報　北台灣濕涼一整天

10.6萬人報考110學年高中第一次英聽測驗　明9點可查詢應考資訊

20時45分「極限切西瓜」！神人台灣縱走全攻略　一日鵝鑾鼻→富貴角

公費流感疫苗開打首日　北市清江國小接種率82.6%

超長「雙彩虹」高空掛！搭上文大建築　絕美停留3hr學生驚嘆

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

兩岸開戰！民眾第一反應是「這個」…她秒喊：支持統一、祖國萬歲

氣炸雞塊「流出白色乳狀物」怕怕的！網解答「正常現象」長知識

台中百年建築「天外天劇場」算不算古蹟　盧秀燕：尊重文化部

網購遊戲卡「滿滿蒜香味」傻眼...賣家：有洗過　左上驚見亂入亮點

淡水河岸快篩出18萬公升廢棄物！「關渡、蘆洲和汐止」最多垃圾

快訊／雨區擴大襲！北北基宜4縣市大雨特報　北台灣濕涼一整天

10.6萬人報考110學年高中第一次英聽測驗　明9點可查詢應考資訊

20時45分「極限切西瓜」！神人台灣縱走全攻略　一日鵝鑾鼻→富貴角

公費流感疫苗開打首日　北市清江國小接種率82.6%

超長「雙彩虹」高空掛！搭上文大建築　絕美停留3hr學生驚嘆

兩岸開戰！民眾第一反應是「這個」…她秒喊：支持統一、祖國萬歲

影／雙鋼印口罩來了！今天開放超商預購「下周一就能領！」

中秋烤肉餵食秀！怕狗阿嬤「遠處丟吐司」　阿金認真臉鎖定秒吞

機車蛇行被撞！國道警「用生命」拖出護欄　臉書曝照：請保護他們

麥卡倫曾以為熱火要被橫掃　巴特勒被詹皇逼出全力：要扳平系列賽

囂張狗太愛玩！　「被卡在廢鐵區」唉叫求救...出來覺得超丟臉

國防部明年新增6項戰備計畫曝光　長程反艦巡弋飛彈列首位

立委劉櫂豪兄前國大劉櫂漳心疾猝逝　享壽72歲

氣炸雞塊「流出白色乳狀物」怕怕的！網解答「正常現象」長知識

新冠疫情重創觀光業！迪士尼樂園「忍不住了」...手刀裁撤2.8萬人

生活熱門新聞

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

颱風昌鴻生成了！未來移動路徑曝

狂降12度變天轉雨了！　昌鴻颱風最快今生成

台中女叫餐填錯地址　逼外送員吞下去

新版教召變更操！「台積電免召」爆熱議

準昌鴻詭變2路徑！襲台關鍵時間曝

館長嗆槍手1年出獄　曝中彈2小時心聲

全台流動賣「孟婆湯」！讓你留下美好、忘卻悲傷憂

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

他怒轟「美髮業漲很大」直逼日本價：越來越敢開

昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　「連假天氣有變數」

更多熱門

相關新聞

正妹租屋半年！變爆臭垃圾場

正妹租屋半年！變爆臭垃圾場

好好的房子出租出去，結果變成大型垃圾場！此事發生在廣西北海，一名房東將民宿租借給一名20歲左右的時尚女孩，半年後房屋即將到期，她近日上門收房交接時，被眼前的景象驚呆了，屋子裡堆滿了各種垃圾，臭氣熏天，簡直無法下腳。

中秋連假滿地炮屑垃圾環保局積極清理

中秋連假滿地炮屑垃圾環保局積極清理

快訊／國道1號汐止交流道「貨櫃車翻覆」

快訊／國道1號汐止交流道「貨櫃車翻覆」

中秋夜滿地炮屑垃圾

中秋夜滿地炮屑垃圾

水岸溫泉莊園　一橋之隔抵台北

水岸溫泉莊園　一橋之隔抵台北

關鍵字：

荒野保護協會河川廢棄物淡水河河段海廢海洋關渡蘆洲汐止垃圾

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面