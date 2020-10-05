淡水河岸快篩出18萬公升廢棄物！「關渡、蘆洲和汐止」最多垃圾

▲廢棄物在河川裡，主要堆積在關渡、蘆洲、汐止河段上。（圖／荒野保護協會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

荒野保護協會今（5日）公布首次淡水河流域河川廢棄物快篩成果，在242公里河岸統計，發現至少累積181,825公升廢棄物在河川裡，且主要堆積在關渡、蘆洲、汐止河段上，如以雙北市通用14公升垃圾袋來計算，大約可裝滿12,988袋。顯示河川廢棄物數量十分龐大，絕對是海洋廢棄物的來源之一，因極易遭受暴雨大水沖刷而進入海洋而成為海洋廢棄物。

執行川廢快篩調查計畫的海洋專員徐筱珺表示，計畫部分經費由海保署補助（109年度海洋保育在地守護計畫），設計出一套低碳、無紙又結合公民科學家調查方式。由15位調查人員以騎乘自行車（河岸）或徒步（河口）的方式完成全部562段的調查，調查期間採線上表單搭配APP程式完成定位、拍照與資料上傳；將淡水河兩側主要河岸（計242公里）及河口左右側海岸（計40公里），以連續普查方式完成總長度282公里的垃圾量與種類調查，是台灣少見大範圍的公民科學調查。

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▲河川廢棄物數量十分龐大，易遭受暴雨大水沖刷而進入海洋而成為海洋廢棄物。



荒野保護協會所公布的「淡水河流域垃圾分布熱點」地圖與數據，顯示淡水河絕大部分的河岸（82%）是沒有垃圾堆積的河段，協會指出，但少部分河岸（9%、22公里）成廢棄物集中熱點，22公里範圍累積整個流域約90%的垃圾量（大約12,000個14公升垃圾袋），再分析可發現位於下游熱點，其垃圾主要是由破碎塑膠袋、塑膠瓶罐與免洗餐具所組成，可能是受潮汐漲退潮淘洗破碎、再經滿潮水流大量堆積於紅樹林根部或樹枝上；而位於中、上游的熱點主要位於河岸的隱匿處，推測大多為非法棄置，其組成是整袋的家庭垃圾、廢棄家具或裝潢營建等廢棄物。

▲河川廢棄物的調查成果，在242公里河岸統計，發現至少累積181,825公升廢棄物在河川裡。



協會指出，調查前三處廢棄物累積最多的熱點河岸，分別為關渡大橋左右岸、蘆洲環堤大道外側、汐止樟江大橋右岸，進一步分析三大熱點發現，關渡大橋左右岸和蘆洲環堤大道外側位置相近、皆鄰近出海口，且為基隆河與淡水河交接處，而汐止漳江大橋右岸則為河道轉彎處，由於這些熱點河岸自然條件所致較容易堆積廢棄物，500公尺內所累積的垃圾量達1000~2000袋之間。