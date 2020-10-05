康軒董座不甩居檢後續！傳爆料員工遭秋後算帳　指揮中心回應

記者洪巧藍、許展溢／台北報導

康軒文教事業董事長李萬吉上月5日從大陸返台，居家檢疫期間卻外出趴趴走，遭強制集中檢疫，調查期間外出6次且蓄意隱瞞，遭重罰100萬元。康軒當時表示絕對完全尊重及配合衛生局裁罰結果，對於員工家屬爆料也不會追查，但是卻傳出有員工遭秋後算帳！中央流行疫情指揮中心與康軒皆做出回應。

▲康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示，資料照。（圖／記者林育綾攝）

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新北市衛生局當時表示，李萬吉蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒有配戴口罩，衛生局依初步資料除立即送集中檢疫外，原擬開罰50萬。然而在民政局及警察局持續追蹤並釐清案情的過程中，從監視器中發現李男分別在9月6日、7日及8日各外出2次。6次違規外出時間有5次超過2個小時才返家，最後決定以最高金額100萬開罰。

康軒當時回應指出，李董事長認為自己作了不好的示範，會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。針對爆料者，更表示「不會去追查，也會去尊重，畢竟他也是關心防疫，也提醒了我們這些當主管的人更應該注意到。」

指揮中心5日舉辦臨時記者會說明境外移入病例，有媒體指出，康軒董座事件後續傳出有員工被秋後算帳，詢問是否該由政府出面保護「吹哨者」？發言人莊人祥說明，該員工爆料並非是向衛生機關舉發，而是逕自向媒體爆料，因此是否符合「吹哨者」保護法令還需要釐清。

另傳出康軒董座家中孩子未檢疫且前往上課。莊人祥表示，還需瞭解其子是從國外回來，還是單純李萬吉的接觸者，中央流行疫情指揮中心會請地方衛生局前往了解。

董事長幕僚及公關長許牧民受訪表示，董事長小孩從來沒有到國外去，幹嘛檢疫，且一開始也都有跟董事長和其他家人保持距離，小孩至今的任何狀況都沒問題也很好。

對於傳出員工密報要秋後算帳，許牧民強調，事情發生當下就有明確定調「公司不會介入、調查」，因為很清楚若知道了會是什麼情況，而就算知道了也不能怎樣。