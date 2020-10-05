公費流感疫苗開打首日　北市清江國小接種率82.6%

▲台北市清江國小學生施打流感疫苗。（圖／清江國小提供）



記者許展溢／台北報導

流感疫苗今（5日）開打，今年公費流感疫苗為四價疫苗，接種對象，其中包含滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中（職）及五專1-3年級學生等。台北市北投清江國小，今日學生接種人數387人，流感疫苗接種率82.6%。

台北市衛生局表示，108年流感季流感併發重症者中，96%未接種流感疫苗，且流感併發重症死亡者中95%未接種流感疫苗；另外，北市也同步提供65-74歲市民加碼接種肺炎鏈球菌疫苗，設籍台北市滿65歲以上尚未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長輩可併同流感疫苗一起接種。

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▲▼醫師詢問學生身體狀況。（圖／清江國小提供）



北市衛生局說明，今年公費流感疫苗為四價疫苗，接種對象包含：滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中（職）及五專1-3年級學生、50歲以上成人、高風險慢性病患者、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構對象、醫事及衛生防疫人員及禽畜業及動物防疫人員等。

台北市衛生局局長黃世傑進一步提到，今年全球遇上新冠肺炎疫情，新冠病毒和流感病毒都是透過飛沫、接觸和污染物傳播，為防範秋冬時流感和新冠肺炎疫情同時流行，尤其是嬰幼兒、65歲以上長者，更應該接種流感疫苗，增加保護力，降低呼吸道感染嚴重併發症。



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