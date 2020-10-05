共機頻擾台！國防部今年派4132架次戰機　耗資超過41億

▲運8反潛機10月4日擾台。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共機近來頻頻擾台，越過台海中線挑釁我方。國防部業務報告首次證實，為肆應敵情變化，嚴密掌握臺海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，年度迄今計派遣空中戰巡兵力4,132架次、海上偵巡兵力7,531艘次,執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務,強化國軍戰備整備能力，矢志達成維護領土主權、確保臺海和平與區域穩定之目標。若戰機每架次飛行1小時約1百萬元成本計算，空中戰巡兵力4132架次，換算下來至少超過41億元。