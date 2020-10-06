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兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍　狂燒41億

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記者徐政璿／台北報導

兩岸關係惡化，根據國防部最新的業務報告，國軍今年度已派4132架次空中戰巡兵力、7531艘次海上偵巡兵力，和去年的空戰巡1798架次、海偵巡5927艘次相比，國軍空戰巡架次截至今年第三季為止，已是去年一整年的2.3倍。若以一般戰機每架次飛行1小時約100萬元計算，4132架次相當於超過41億元花費

國防部長嚴德發本週三（10/7）將率國軍高階官員，赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面報告5日送抵立法院。報告內容指出，為肆應敵情變化，嚴密掌握台海周邊海、空域敵情動態，今年度迄今合計派遣4132架次空中戰巡兵力、7531艘次海上偵巡兵力。

根據國防部今年2月在立法院外交及國防委員會的業務報告，國軍去年派空中戰巡兵力1798架次、海上偵巡兵力5927艘次執行任務。由此可見，國軍今年度迄今，空戰巡架次竟較去年高出2.3倍左右，海偵巡軍艦亦較去年一整年高出1600餘次。

▲國慶預演，海軍陸戰隊特勤戰技操演。（圖／記者林敬旻攝）

▲海軍陸戰隊特勤戰技操演。（資料照／記者林敬旻攝）

至於募兵狀況，在「就學」班隊部分，年度迄今就學班隊軍校正期班報到1587人、士 官二專班1719人、中正預校高中部560人、國中部240人。

「就業」班隊部分，專業軍官班報到560人、專業士官班報到220人、志願士兵入營1萬1128人，另外大學備軍官訓練團錄取821人（含國防學士班清大、政大各10員）。

國防部表示，為留用優質人力，降低軍事訓練成本，除已推動「留營慰助金」等12項勤務加給，提高 官兵留營誘因外，今年國軍留營率目標由70%提高至75%，並修訂「國軍留營成效獎勵 作業要點」，增加留營行政獎勵，留營1年記功1次、留營2年記功兩次，藉由公開表揚，以鼓勵官兵續簽服役，俾達長留久用政策目標；今年迄今留營率已達78.8%，較108年同期（73.6%）為佳，成效良好。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，其中「非常支持」部分為46.7%，「有點支持」則占19.9%，另有22.3%民眾表示不願意恢復徵兵，含「不太支持」的13.2%，以及「完全不支持」的9.1%。

民調進一步分析，有52.0%民眾認為，在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，「非常支持」占27.1%、「有點支持」則為24.9%，另有37.0%民眾表示反對，含「不太支持」的19.5%，以及「完全不支持」的17.5%。

▼ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（圖／ETtoday）

▲▼ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（圖／ETtoday）

▲▼ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（圖／ETtoday）

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