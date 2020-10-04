捷運板橋站轉乘環狀線　葉元之實測「這樣走」更省時

▲葉元之實測從板橋站轉乘環狀線的時間。（圖／翻攝自Youtube／葉元之·原汁原味）

記者楊蕓／綜合報導

捷運環狀線開通後，因板橋站、新埔民生站需站外轉乘，引發民眾反映轉乘費時的問題。國民黨新北市議員葉元之日前在Youtube頻道發布影片，與助理分別實測兩種路線，發現不按照指標走反而更省時。

環狀線於今年1月31日通車，全線從新店大坪林站到新莊新北產業園區站共有14站，其中板橋站、新埔民生站為「站外轉乘」車站，必須先出站、步行一段路後才能轉乘。

葉元之日前在Youtube頻道「葉元之·原汁原味」發布影片指出，很多網友反應從板橋站轉乘環狀線要花很多時間，且很容易迷路。因此他與助理分別實測兩種路線，兩人都從捷運板橋站的3A出口出發，沿著地面標示走到美食街後，葉元之先搭電扶梯直接到一樓大廳，接著往東2門方向走，出站後穿越馬路後即抵達環狀線；助理則是完全按照標示走，經過車站B1美食街及聯通地下道後，爬樓梯後才能抵達。

實測結果發現，從戶外過馬路的方式比較快，但有小一段路會曬到太陽，若依照標示走則有冷氣吹，但要爬樓梯。葉元之也表示，還有很多網友反映，環狀線有班次少、車速慢、月台悶熱等問題，他已向捷運局反映，捷運局表示已在研究增加班次的可行性，並會在高架車站內增設水冷扇以改善月台悶熱情形。

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