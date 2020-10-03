「愛媽」整理空屋餵養流浪狗險挨告　屋主返家驚覺遭入侵

▲一名愛媽將空屋以為是廢墟差點哀告。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名張姓女子為愛狗人士（愛媽），日前發現住家附近有一棟荒廢空屋，她以為是廢墟，將屋子整理後將照顧流浪狗的相關器材搬入，但屋主２日返家時發現屋內無端出現鍋碗瓢盆，以為是被人侵入於是報請求助，警方循線找到張女，氣沖沖屋主聽完緣由後心軟反而不提告，目前雙方正在洽談後續租賃事宜。

據查證，張姓女子都會負責照顧、餵養板橋住家附近的流浪狗，日前在板橋縣民大道附近發現一處看似是廢棄的空屋，看上去無人居住，因此她靈機一定將自己照養流浪狗所需的物品放入屋內，而附近民眾見狀也並不在意。

直到2日晚間9時許屋主黃女返回住家時，發現住處有被人使用的情形，屋子內多了一些不是屬於自己的東西，嚇得請警方到場。海山分局埔墘派出所員警入內察看後，沒有發現屋內有人，經查訪附近鄰居後，鎖定張女近期有進出屋內，並通知張女到場。

張女到案時表示，是見到該屋荒廢疑似無人使用，便擅自放置物品，並未居住在內，並向屋主解釋主要是為了餵養附近流浪狗，黃女一聽之下決定跟張女協調租金事宜，暫不提告。

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