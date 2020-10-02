▲「夜訪女王頭」湧現大量人潮，野柳地質公園：延長開放時間。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年野柳地質公園舉辦第3年的「夜訪女王頭」光雕投影秀，適逢中秋連假，第一天湧入3200人，比往年多了5、6倍左右，因園區內僅能容納500人左右，整個爆園，新空間公司特別進行人潮管制，也將入園時間延長半小時，到晚上9時30分，讓民眾都能盡興而返。

野柳地質公園舉辦夜訪女王頭光雕投影秀，七彩的顏色打在奇岩上配上石光交響曲，還有兩位女主角俏皮公主和女王頭，在夜裡看別有一番風味；以往都選在4月舉辦，但今年受疫情影響，延後到9月27日至10月4日辦理，民眾只要憑2張今年9月、10月份發票，即可免費入園。

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▲野柳地質公園舉辦夜訪女王頭光雕投影秀，七彩的顏色打在奇岩上配上石光交響曲。

往年現場人數大多落在5、600人左右，但今年遇上中秋連假，第一天晚上就湧入超過3200人次，遠遠超過規定管制人數500人，讓園方不得不緊急採取「一進一出」的人潮管制，同時疏導入園與出園人數。

野柳地質公園總經理楊景謙表示，我們會延長這個開放的時間，原來我們只開放到9點，現在會延長到9時30分，也會增加一場光雕秀跟一場燈光秀。目前園區已做了動線調整，希望民眾來玩時，可以盡情欣賞光雕秀，也感謝到訪的民眾耐心的等待。

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