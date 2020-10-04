福斯深夜飆速撞上迴轉奧迪轎車　6機車停騎樓遭波及全倒

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋民族路上4日凌晨2時許發生一起車禍，一輛福斯轎車深夜飆速，在路口撞上一輛正在迴轉的白色奧迪轎車，並波及到路邊停放的6輛機車，所幸雙方駕駛都只受到輕傷，經送往亞東醫院救治之後無生命危險，車禍肇責仍待進一步分析釐清。

▲板橋一輛飆速的福斯轎車撞上迴轉中的奧迪。（圖／記者陳豐德翻攝）



由於車禍當時正值深夜，附近的警衛表示突然聽到一聲巨響，他出來查看時發現機車都被撞倒了，並看到兩輛轎車車損嚴重，於是趕緊回到警衛室通報警方及救護車，他餘悸猶存地說「好險沒有撞進來，不然我也跑不掉！」

根據監視畫面，福斯轎車當時車速並不慢，加速超過一台摩托車後，就與趙男駕駛的迴轉中奧迪轎車發生碰撞，導致車內安全氣囊全都爆開，隨後彈飛到一旁騎樓撞毀6輛機車，而奧迪轎車右側遭撞擊毀損嚴重，整個右前輪都變形，整個車禍現場直到拖吊車到場後才順利排除。

▼奧迪右前側毀損嚴重，輪胎遭撞擊後甚至變形。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼車禍後福斯撞擊騎樓內。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼機車無端遭受波及。（圖／記者陳豐德翻攝）



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