友善契作大聯盟　新北農業局推優質蜂蜜

▲鼎勝推薦優質蜜品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了大力推廣新北在地優質有機農產品，新北市政府與全球最大有機農業民間組織IFOAM的亞洲分會，共同設立「亞洲有機行銷智能中心」（英文簡稱：CEIOMA，網址：ceioma.org），其中一項任務是透過非傳統通路的創新行銷模式，協助有機農友增加銷量，藉以擴大有機農產品的產量與質量，因此建立「友善契作大聯盟」（網址：lecfp.org）透過電商、企業媒合協助銷售。

「友善契作大聯盟」夥伴之一的鼎勝養蜂場農友吳憶宜和曾國信，帶著自家蜜蜂「逐百花而居」在今年夏天前往新北市的北部山區，林下的燻煙裊裊，疏影暗香之間置放著一個又一個蜂箱。常人看到蜜蜂就怕被螫，但吳憶宜不疾不徐地用燻煙器安定住箱內的蜜群，這是採蜜的前置步驟，彷彿是向大自然取用資源的叩門。

▲蜂箱。

講究每個步驟，就是要堅持把自己家人也能安心食用的優質蜜品交到消費者的手上。要能夠釀出優質的龍眼蜜、荔枝蜜、柚子蜜，除了以三峽的養蜂場為基地，兩人還得和許多不分南北的農友合作，並堅持絕對不能噴灑化學農藥，才能讓蜂群和消費者都健康生活。

此外，兩人更到不受化學肥料和農藥汙染的森林中造訪盛花中的「森氏紅淡比」，由此釀出的蜂密具有特殊香氣，味道酸甜不膩、口感綿柔圓潤，富含有益酵素使得傾倒而出的蜂蜜自然產生微小氣泡，是老饕精挑細選的珍稀逸品。

▲蜜蜂。

農業局長李玟表示，農業局成立「友善契作大聯盟」，除了在虛擬通路與電商合作為農友銷售，實體方面也媒合了農友參加市集活動，與更多潛在契作客戶接觸，如9月12日才媒合鼎勝養蜂場參加浮洲和住宅的曙光市集並得到不錯的銷售成績。

另外，吳憶宜和曾國信更加入新北市政府農業局為媒合消費者與有機農友而和奧丁丁合作設置的「新北友善契作專區」，專區內除了有鼎勝養蜂場屢屢獲得蜂蜜評鑑比賽頭等獎的優質蜂蜜，還有多樣的友善及有機農產品可供選購，歡迎消費者及企業團體共同響應支持友善環境。

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▲蜜蜂水。