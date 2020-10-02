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李登輝五指山墓園進度落後？　後備指揮部：工程正常將如期完工

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▲▼五指山李登輝墓園。（圖／記者林振民攝）

▲李登輝墓園傳出進度落後。（圖／記者林振民攝）

記者林銘翰／台北報導

故前總統李登輝預計10月7日安葬於五指山國軍示範公墓，卻傳出原訂10月1日完工的進度落後。對此，後備指揮部2日澄清，目前工程進度正常，將如期如質完工。

根據《聯合報》報導，故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，整體造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。

對此，後備指揮部2日上午表示，報導內容不實，目前工程進度正常，將如期如質完工。

後備指揮部指出，國軍五指山特勳工程，區分三階段執行，第一階段「擋土牆工程」，已於109年9月25日完工；第二階段「造墓主體工程」，預於109年10月4日完工，並俟奉安後，再進行第三階段造景植栽。

後備指揮部強調，目前相關工程均依進度執行，媒體未經查證，即錯誤報導工程進度落後。後備指揮部也說，基於尊重家屬，五指山特勳區工程期間不便開放。

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜。（圖／直播畫面）

▲故前總統李登輝上月舉行告別追思禮拜。（圖／直播畫面）

總統府將於10月7日舉行「故前總統李登輝奉安禮拜」，當天移靈車隊於上午8時20分從翠山莊出發，預計9時20分抵達五指山國軍示範公墓，總統蔡英文、副總統賴清德敬禮儀式、舉行禮拜後行奉安禮，國防部鳴葬槍3響，李登輝則將長眠於五指山。

總統府表示，10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，李登輝移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

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