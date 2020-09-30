後備軍官缺員逾6成　林濁水批「扁馬共業」：怎麼沒人出來謝罪？

▲國軍特戰指揮部行軍訓練。（資料照／翻攝中華民國陸軍臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍不斷派機擾台更數度飛越台海中線，挑釁意味十足。民眾恐慌兩岸可能隨時開戰，而我國軍備戰力是否足夠迎戰，依據立法院預算中心發布的報告顯示，後備軍官缺逾6成。對此，民進黨前立委林濁水就說「真是太離譜了」，這是前總統陳水扁、馬英九的共業。

立法院預算中心分析，我國除了軍事訓練役後備軍人受召訓比例偏低的問題之外，後備軍士官也有缺額的情況，由於去年已停止考選預官、預士，相當於中斷義務役後備軍士官列管的來源，今年士官缺員從原本的22.14％增加至43.87％，軍官更是在4年內從39.1％飆升至60.18％，僅士兵的缺員比率變化較小，每年約介於3.28％至4.46％之間。

面對我國兵力不足的狀況，林濁水30日在臉書批評「真是太離譜了」，這一個禍國殃民的狀況是陳水扁馬英九領導下的兩黨共業，但居然沒有半個人出來謝罪。統派人士也就罷了，號稱獨派的呢？難道清一色都是假台獨？

總統蔡英文今年宣示改革後備戰力，不過根據立法院預算中心的報告指出，軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要人力來源之際，截至去年底，退伍八年內、可受召訓的軍事訓練役後備軍人，曾受召比例低於三成，遠低於志願役、一年期義務役男的逾四成受召率，籲國軍儘早妥思對策。

國防部長嚴德發29日表示，現行後備戰力的編管結構有三層，「現在編管的人數是一年期志願役比較多，軍事訓練役逐年成長」。有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。