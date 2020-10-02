李登輝「五指山墓基」曝！坐北朝南規模比蔣陵小　軍墓主官多顆泡

▲五指山李登輝墓基。（圖／記者林振民攝）



記者崔子柔／綜合報導

故前總統李登輝預計10月7日安葬於五指山國軍示範公墓，主體高有6公尺，寬約8公尺，規模雖遠高於一般特勳區穴位，但並未比「蔣陵」大，原訂昨（1）日完工的墓園仍在趕工中。

根據《聯合報》報導，故李前總統10月7日奉安禮拜儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例比較國葬辦理。當天奉安（告窆禮）時會鳴葬槍，以示對李前總統的尊崇。

李前總統墓園有高聳的獨立圍牆造景，位在軍方原宣稱水土保持工程、接近軍墓組辦公大樓的特勳區穴位，坐北朝南高達6公尺，寬約8公尺，墓碑已安座，原訂10月1日完成，但周圍的步道等造景仍在施工中，雖然規模遠高於一般特勳區穴位，但並未比另一側未啟用的「蔣陵」大。

▲李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）



後備指揮部在墓區上下通道新設置監視系統，汐止分局也在施工期間派進駐五指山，並設置巡邏箱，警戒堪稱森嚴。為配合李前總統安葬事宜，後備指揮部所屬的軍墓組中，負責五指山與新店空軍烈士公墓總員額由27人恢復到精粹案前的42人，主官也從中校升為上校。

但知情將領指出，五指山軍人公墓今年年增1100件安厝前輩，加上合併空軍公墓業務、原9名替代役員額已取消，才必須加人。