「國人絕不支持陳廷寵言論」　民進黨：退役將領不該傷害國軍形象

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵29日在「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」上高喊自己是中國人，同時批評現金國軍戰力等於0。對此，民進黨發言人顏若芳批評，國人支持國軍，但絕不會支持這種言論。

陳廷寵當時先在致詞時表示，「我是中國人」，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗」；事後受訪時又稱，很悲哀在前總統陳水扁時代慢慢把役期縮短，現在整勝4個月，「我不曉得我們今天的戰力是什麼，我告訴你戰力是零，擋不住（中國解放軍）」。

對此，顏若芳批評，相信我現役國軍跟退役軍士官兵，對於保衛國家都有著高度的使命感，對於從軍也抱著高度的光榮感，且總統蔡英文上任以來，巡視各軍事基地，改善軍人個裝、營舍環境等改革作為，都是為了讓國軍弟兄姊妹可以獲得更好的照顧，進而提昇戰力，保衛國土。

顏若芳強調，國人支持國軍，但絕不會支持這種言論。退役的高階將領不應該以一己之言或不恰當的言論，傷害國軍的形象跟士氣。

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