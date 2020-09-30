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李登輝10／7國葬長眠五指山　蔡英文最後敬禮、鳴3葬槍

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▲▼李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲李登輝追思禮拜。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府將於10月7日舉行「故前總統李登輝奉安禮拜」，當天移靈車隊於上午8時20分從翠山莊出發，預計9時20分抵達五指山國軍示範公墓，總統蔡英文、副總統賴清德敬禮儀式、舉行禮拜後行奉安禮，國防部鳴葬槍3響，李登輝則將長眠於五指山。

總統府表示，10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，李登輝移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

總統府指出，奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。移靈車隊預計將於當日上午08:20自翠山莊出發，預計於上午09:20抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

隨後，蔡英文、賴清德將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李登輝的崇敬與追思，李登輝則將長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

總統府表示，基於李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，並尊重家屬意願，當日奉安禮拜將僅有李前總統家屬參加，不另邀請貴賓，亦不對外開放民眾參加，請各界諒察。

移靈車隊路線方面，沿途經：翠山莊-臺北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路—中山北路—新生高架（下民族東路匝道）—民族東路—上國道1號松江匝道（北上）— 下汐止交流道—新北市汐萬路一段、二段、三段—五指山產業道路—忠孝路—園區道路—五指山國軍示範公墓。

▼五指山李登輝墓園。（圖／記者林振民攝）

▲▼五指山李登輝墓園。（圖／記者林振民攝）

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