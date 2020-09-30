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前總統李登輝將奉安五指山軍人公墓　10月7日全線交管資訊出爐

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▲前總統李登輝10月7日將奉安五指山軍人公墓，警方將進行全線交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前總統李登輝10月7日將奉安五指山軍人公墓，警方將進行全線交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

因前總統李登輝先生奉安典禮於10月7日周三當天將在汐止區五指山軍人公墓舉行，汐止警方為讓活動順利圓滿舉行，將於6日周二進行交通管制預演、7日當天警方將對會場周邊及奉安車隊路線進行「全線管制」及「彈性管制」等措施，警方呼籲民眾兩天行經管制區盡量提前改道避免壅塞。

▲前總統李登輝10月7日將奉安五指山軍人公墓，警方將進行全線交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前總統李登輝10月7日將奉安五指山軍人公墓，警方將進行全線交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，活動期間管制區域除當地居民、大眾運輸與必要通行者外全部封鎖進路，封鎖範圍包括：新北市汐止區汐萬路、長青路、萬溪產業道路等部分路段將進行「全線管制」。

全線管制時間及範圍如下：10月6日及10月7日兩天上午6:00至12:00，進行交通管制，包含汐萬路三段、長青路(老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處)、萬溪產業道路(風櫃嘴至軍人公墓入口處)，進行全線交通管制。

彈性管制時間範圍從10月6、7二日上午6:00至12:00止、包含新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段包含周邊道路100公尺範圍、長青路包含台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止，全線將進行彈性管制。

警方指出，管制期間，奉安車隊抵達前及返程時均實施重點全程管制，管制時段人車禁止通行，管制範圍為汐萬路一、二、三段沿線及周邊約100公尺範圍道路，重點管制時間來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。

據汐止警方評估，10月6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰時段，新北市汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢將長時間影響周邊交通，籲請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段及時段，以免耗時壅塞。

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