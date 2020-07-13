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文化總會拍攝《匠人魂》　跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界

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▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

▲文總副會長江春男（左）與微縮模型達人鄭鴻展。（圖／文總提供）

生活中心／綜合報導

文化總會今（13）日舉行《匠人魂》#23微縮模型篇影片發布記者會，文總副會長江春男說，本次的主角是一位很特別的匠人，投入「微縮模型」的世界雖只有短短4年，但所謂匠人精神就是專心一志的投入一件事，而鑽研「微縮模型」更是世界少見。影片主角、微縮模型達人鄭鴻展表示，「會接觸微縮模型是因為很療癒。」

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金日記者會除了影片中的主角鄭鴻展老師與夫人聯袂出席外，包括文總副會長江春男、秘書長林錦昌、副秘書長喻小敏、副秘書長李厚慶以及導演王子懿皆到場共襄盛舉。副會長江春男致詞時表示，外界都覺得「文總和以前不一樣了」，近年來文總致力於挖掘台灣匠人，發揚在地文化，截至目前為止已拍攝23篇《匠人魂》，「每一篇都讓人感動」。

江春男強調，本次的主角是一位很特別的匠人，投入「微縮模型」的世界雖只有短短4年，但所謂匠人精神就是專心一志的投入一件事，而鑽研「微縮模型」更是世界少見。他打趣的說「無人可比不能稱之為大師」，但卻是「獨一無二的匠人」。

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

▲江春男說，文總致力於挖掘台灣匠人，發揚在地文化。（圖／文總提供）

「會接觸微縮模型是因為很療癒。」鄭鴻展表示，不知道甚麼時候開始，線上粉絲常常對他發布的照片搞不清楚真假，有時候沒有特別註明是「1：1」的「真實場景」，就會引來一堆留言串「這到底是真的還假的？」甚至隨手一張母親的照片，也會引來網友留言發問「你媽媽到底是真的還是假的？」這玩弄於股掌間的「樂趣」，也正是他初期製作模型的附屬品。

鄭鴻展也自曝從小就是「拾荒老人」，他說，回想小時候，不論是小物件、小玩具，他都不會輕易丟棄，「惜物」的範圍還擴及家人，那些原本要進到垃圾桶的東西都被一一「慰留」，好多即將被送終的物品都在鬼門關搶救回來，「好像總有一天我可以幹嘛」，即便在當時還不得這些物品能如何被活化，但相信總有一天，他能開啟這些東西生命的第二春。

他進一步舉例，連媽媽要丟掉用了30幾年的鬧鐘，他看著也心疼，被媽媽笑說「連這個東西你也要回收」，那種對舊物執著的情感，似乎有時連自己也很難說清楚。

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

▲▼鄭鴻展說，會接觸微縮模型是因為很療癒。（圖／文總提供）

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

▲▼鄭鴻展說，會接觸微縮模型是因為很療癒。（圖／文總提供）

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

「當然也有撿到寶的時候。」鄭鴻展提到，8年前曾撿到超合金模型，價值起碼超過7、8萬，當時嚇了一跳，從此這超合金模型就在家裡長住了下來，此後便開始了蒐集模型之路。人體回收場也有「汰舊」的時候，鄭鴻展說，前幾週因為丟棄一個杯墊，驚動了太太，直呼「你竟然也會丟東西？」因為太太總認為他有賦予物品新生命的超能力，能化腐朽為神奇。

文總副秘書長李厚慶強調，職人百工是國家立業的根基，象徵社會百業的底蘊朝氣與豐沛能量，文化總會自2017年8月起，在傳統工藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，截至目前為止拍攝《匠人魂》系列影片至今共累積23支，紀錄匠人們的專注身影，為無形文化資產傳承製作影像備忘錄，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，每篇《匠人魂》的影片觀看數幾乎都破10萬次。他表示，文總將會持續發揚台灣在地文化，讓更多人看見。

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

▲▼文化總會舉行《匠人魂》#23微縮模型篇影片發布記者會。（圖／文總提供）

▲▼文化總會拍攝《匠人魂》 跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界。（圖／文總提供）

#暑假微縮展
將展出七件作品
歡迎大家免費參觀～
地點：台北新光三越 信義新天地A11 六樓
日期：7/9～7/22
分享會：7/19（日）16:30～17:30

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