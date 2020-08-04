文總副秘李厚慶遭爆未利益迴避　國民黨公布「御用評委」名單

▲國民黨4日召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會。（圖／文傳會提供，下同）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨4日召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會指出，李厚慶自蔡政府執政以來接任中華文化總會副秘書長，期間擔任大量政府標案評審委員，並未依法進行利益迴避，質疑李厚慶獨厚親友公司，國民黨同時公布三立御用評委名單。

國民黨指出，屢屢獲選評委的李厚慶，今年6月擔任「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」評委，最終由三立得標；然而，李妻白舒樺現任職三立，已踩「政府採購法」紅線。

國民黨指出，李厚慶在民國106年接任中華文化總會副秘書長以後，也開始大量擔任政府標案評審委員，106年擔任11案政府標案評選委員，107年擔任111案評委，108年擔任108案評委，109年迄今擔任61案評委，且李厚慶與三立媒體集團總經理辦公室主任白舒樺為夫妻關係，沒有利益迴避，政府標案明顯獨厚三立。

此外，李厚慶擔任評委時，並未依採購法相關規定進行利益迴避，反而藉著自己身為標案評委身分，要求得標廠商需委託BIOS monthly公司的方序中設計師進行設計，而該公司的創辦人與執行長白尊宇，據消息指出與李厚慶為親戚關係，李厚慶擔任評審不知利益迴避，蔡總統知道嗎？要處理嗎？

國民黨指出，李厚慶現任妻子白舒樺，曾經是三立電視台主播，現在則擔任三立總經理室主任，但李厚慶從未迴避三立投標的案子，在李厚慶擔任評委的標案中，三立分別於107年投標7案、得標6案， 109年投標8案、得標7案，107與109兩年，只要李厚慶擔任評委，三立的得標率就將近九成，三年下來得標總金額更高達1億8896萬7千元。

國民黨質疑，三立的超高得標率是否仰賴李厚慶的協助？李厚慶擔任評委，未依法進行利益迴避，依據採購評選委員會審議規則第14條，委員會委員如有案件涉及本任、配偶、二親等以內親屬、共同生活家屬之利益者，或是本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者，應即辭職或予以解聘。李厚慶明顯違反採購評委審議規則？

國民黨質疑，蔡英文總統同時兼任中華文化總會會長，是否知道自己下屬用政府資源獨厚親戚公司？除了李厚慶複雜的利益關係圖，有獨厚三立與其親友公司嫌疑外，蔡政府上任以來，行政院政策溝通案的評審委員更是清一色濃厚綠色背景，長期出現在三立、民視政論節目的林育卉、在民進黨中央長期替民進黨操盤網路的林閣雍，二人宛如綠色御用評委，107至109年皆為固定評審委員。

國民黨指出，不找公正人士擔任評委只找自己人，行政院的標案獨厚綠營媒體蔡總統要繼續放任嗎？民進黨執政後，行政院政策溝通行銷宣導案，全都找自己人來當評委，大多由三立得標，毫不避諱圖利特定媒體，蔡政府的御用評委獨厚三立，讓三立大賺政府標案，「根本就是拿人民納稅錢買媒體洗腦大眾」。

國民黨認為，蔡總統曾經宣示民進黨全面執政不會全面腐化，但現在不但放任手下利用政府標案利益分贓，更拿人民納稅錢買媒體幫自己做大內宣，顯示民進黨的全面腐化正在發生，因此國民黨強烈呼籲蔡英文應該正面處理。

國民黨革命實踐研究院長羅智強更強調「李厚慶你還不下台嗎？」，蔡英文所謂「升官發財請走他路」，其實就是指直通總統府的仁愛路，以納稅錢進入綠媒三立口袋，而且標案中出現一位「標案評委大王」李厚慶，就是蔡英文的文宣愛將，因此李厚慶不只是幕後藏鏡人，而是「幕前藏鏡人」，司法機關難道不需要調查？

文傳會副主委黃子哲批評，李厚慶長期作為民進黨幕僚，且替蔡英文選舉操盤，專攻廣告行銷，與高層關係密切，堪稱「國王人馬」。李厚慶於蔡英文擔任會長的文總出任副秘書長之後，常態性獲選公標案評委，累積次數甚至超過200次，宛如「評委老司機」，不務正業更宛如開啟斜槓人生。