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「總統府光雕」躍上國際！文化總會奪首座德國「紅點設計大獎」

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▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

▲2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會去年舉辦的「世界同行．台灣耀飛－2019國慶總統府光雕展演」，邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監，操刀雙十國慶光雕，今（16）日公布榮獲「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」，是文總成立50年來首度得到紅點設計獎，讓世界再度看見台灣！

▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

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▲▼2019總統府國慶光雕，邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監操刀。（圖／文化總會提供）

▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

文總去年舉辦的國慶總統府光雕展演，榮獲「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」殊榮，在「空間傳達」的項目中，得到「品牌與傳播設計」獎。文化總會副秘書長李厚慶今（16）日表示，自文總成立50年以來，首度得到紅點設計獎的肯定，這是很大的鼓舞，文總一直致力於宣揚在地文化、提升國家美學以及提供台灣許多新創設計力、藝術家等更多的舞台能夠揮灑，而去年邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監操刀雙十國慶光雕，沒想到一舉獲得紅點設計獎的肯定，真的很振奮。

▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

▲去年光雕秀不僅是慶祝台灣國慶，剛好也是總統府建築落成百年的特殊日子。（圖／文化總會提供）

李厚慶提到，去年光雕秀不僅是慶祝台灣國慶，剛好也是總統府建築落成100年的特殊日子，文總藉由總統府這座建築，以「百年時光機展演」為主題設計的光雕秀，能夠在國際知名的德國紅點設計獎中獲獎，讓台灣的總統府首度在國際獎項中被看見、被討論，著實別具意義。

李厚慶說，設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen一共邀請24位專家，分別查看和評估了在線評審團提交的6,992份參賽作品中，最後由來自台灣的文化總會所報名的「Taiwan Forward: Presidential Office Building Projection Mapping Show」脫穎而出，獲頒「2020品牌與傳播設計獎」，讓文總再度用軟實力讓世界看見台灣。

▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

▲陳怡潔原以為當時凱道上的「相機海」已是最大的鼓勵。（圖／文化總會提供）

光雕藝術家陳怡潔得知獲獎後，也立刻在臉書發文「感謝團隊夥伴無比的愛與努力」，她表示，當初接下這個任務時，兢兢業業地把最強的爆發力展現在全國民眾眼前，原以為當時凱道上的「相機海」已是最大的鼓勵，沒想到還能透過「紅點設計大獎」和更多海外朋友分享這份自由與創意，「真是太感動了！」

她提到，要把凱道變成光雕環境劇場需要很縝密的規劃，也特別感謝文總與慶籌會開創了這個舞台，對於大家的夢想給予最大的信任與支持。

李厚慶也透露，設計協會通知文總獲獎後大約7月30日可以拿到標章，8月3日官方會公佈得獎新聞稿，至於頒獎典禮以及實體集線上展覽則是在10月23日。

▲▼2019總統府國慶光雕榮獲德國「紅點設計大獎」（圖／文化總會提供）

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