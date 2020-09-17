重現絕版雜誌「時代的眼淚」！徵友欄直接寫地址、發片歌手是爸媽的偶像

▲《FOUNTAIN新活水》雜誌在最新一期9月號以「雜誌超啟蒙」為封面主題，尋訪絕版雜誌的創辦人、編輯群、收藏者，揭開30年來「時代的眼淚」。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

許多雜誌曾在五、六年級成長過程中佔有一席之地，像是《愛情青紅灯》、《余光音樂雜誌》、《影響》、《誠品好讀》、《姊妹》⋯等，可惜隨著時代變遷，這些雜誌也一一絕版。而甫獲今年金鼎獎最佳人文藝術類雜誌獎項的《FOUNTAIN新活水》雜誌，在最新一期9月號以「雜誌超啟蒙」為封面主題，尋訪這些絕版雜誌的創辦人、編輯群、收藏者，揭開30年來「時代的眼淚」與令人懷念、有趣的面貌！

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▲《FOUNTAIN新活水》在最新一期9月號以「雜誌超啟蒙」為封面主題。（圖／文化總會提供）



《FOUNTAIN新活水》今年復刊3周年，為此別鎖定了解嚴後30年來，在台灣發行過的人文生活類文化雜誌，從美學到流行趨勢、從反叛到嘲諷黨國、從娛樂到生活交友⋯⋯，探尋台灣這塊土地上的文化土壤，也回望島嶼上專屬於雜誌與雜誌人的故事。

▲▼已絕版的雜誌。（圖／文化總會提供）

新活水團隊表示，從這些絕版雜誌的文字、圖像風格、設計編排、內容取向等，都彷彿看見「時代的眼淚」，包括在生活類徵友雜誌中，毫不避諱的寫出自己的地址；在時尚文化類雜誌中，隨手一翻就出現過時的高聳髮飾和墊肩；在娛樂流行類雜誌中，才剛發片的流行音樂歌手原來是父母的偶像⋯⋯。



與舊時代的相遇，對五、六年級生來說，是與自己重逢；對七、八、九年級生而言，則是看見曾經在台灣播下的各類文化種子，是尋訪文化類雜誌一步一腳印的軌跡，更是解嚴後繽紛蓬勃解放氣息中的文化體驗。

▲「用雜誌來創造雜誌」的發想，猶如回憶的跑馬燈。（圖／文化總會提供）



「用雜誌來創造雜誌」的發想，猶如回憶的跑馬燈，甚至引起知名設計師聶永真的關注，並在個人臉書粉專轉貼《新活水》「雜誌超啟蒙」主題，聶永真更稱讚「每一期命題都好強好兇」，還有粉絲也留言表示「絕版！超有感！」

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