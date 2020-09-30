網酸「153公分不用談當兵」　徐巧芯質問：講身高很有趣？

▲只是堵藍抨擊徐巧芯身高。（圖／翻攝自只是堵藍臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員徐巧芯拋出「女性當兵」說引發熱議，更表態支持恢復徵兵。不料，卻招致部分批評，民進黨前立委林靜儀先是嗆「可以報志願役，幹嘛等別人徵兵妳」，粉絲專頁「只是堵藍」甚至揶揄身材嬌小、只有153公分的徐巧芯，妳的身高免疫不用當兵。

由於兩岸情勢日漸緊張，我國軍備狀況不甚理想，徐巧芯日前提出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」掀起討論，也引來批評。林靜儀先是在節目砲轟，「那徐現在就可以報志願役啦，幹嘛等別人徵兵妳？」

徐巧芯事後透過臉書嗆林靜儀，「我談的是義務役，你跟我談志願役？」義務役的依據來自「人民有服兵役的義務」，尤其兩岸政策改變後，情勢變得越發危急，後備人數也不夠，重點在於建立「全民國防意識」，而非讓所有大家成為戰鬥主力。

無獨有偶，只是堵藍30日也酸徐巧芯，並貼出一張照片指她「153公分，不用談了妳免疫不用當兵」，更稱徐巧芯身高不夠不是歧視，而是這就是規定，男生免役也會被開玩笑。

只是堵藍解釋，為何要有身高限制？志願役、義務役都一樣標準，只是每年會微調除了裝備尺寸不合以外，還有打靶可能槍托抵不到肩膀，部隊要求是整齊劃一，所以太矮也是不用當兵的。

對此，徐巧芯回擊，身高限制她認為是可以調整的，隨後質問「講人家身高很有趣嗎？現在是沒簽志願役的沒資格評論國政就對了？ 」

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