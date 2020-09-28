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徐巧芯籲全面恢復徵兵制　「女性應當兵，我也願意」

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▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來共機動作不斷，越過台海中線挑釁我方。面對日益緊張的兩岸局勢，是否全面恢復徵兵制的議題備受關注。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，兩岸關係緊張，從民調看到民眾覺得有可能發生戰爭，她認為兵制需要調整，募兵制應全面調為徵兵制，包括女性也應該要當兵，「我自己也願意」。

徐巧芯在網路節目《94要客訴》指出，若兩岸發生衝突，民眾對軍事不嫻熟，國力也沒辦法增強，講到軍事，不只是武器的部分，還有軍人的部分，應該要有更多的人去從軍、更多的人有軍事相關技能，「包括男性跟女性，我都覺得應該要」。

徐巧芯提到，很多台美建交的東西講一講，或許一個禮拜話題就過去，而兵制的考量需不需要在這樣的時空背景下去做調整，這反而是國民黨需要去思考的。

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