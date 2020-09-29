替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

▲市議員王浩宇、徐巧芯。（圖／翻攝自94要客訴）

記者蕭羽耘／台北報導

面對日益緊張的兩岸局勢，是否全面恢復徵兵制的議題備受關注，台北市議員徐巧芯28日在網路節目提出，募兵制應全面調為徵兵制，包括女性也應該要當兵「我自己也願意」，但當替代役的桃園市議員王浩宇一句模糊的「我沒有要喔」引發網怒，對此，王浩宇「半夜氣到睡不著」，連發多則PO文替自己抱不平，澄清自己是回「我們也要喔」，怒嗆有心人惡意帶風向。

近期共軍頻頻擾台，示威意味濃厚。徐巧芯在「94要客訴」中談及，現階段台灣兵制需要調整，「我覺得現在募兵制應該全面調回徵兵制，包括女性也應該要當兵，我自己也願意。」並點名同為來賓的王浩宇「尤其浩宇剛才也有講，他是替代役嘛！」

王浩宇隨後秒回一句含糊的「我沒有要喔」，引發PTT網友們攻擊，紛紛留言「支持台獨不敢當兵 」、「為了台灣我沒有要喔」、「喊台獨最大聲的 不是替代役就是閃屎閃尿的廢物 」、「台獨份子都是出一張嘴 」、「媽的廢物 」等。

▼市議員王浩宇挨轟。（圖／翻攝自PTT）

對此，王浩宇28日在臉書連PO兩則文叫屈，他表示，沒有完成兵役就不能選議員，他早就當完替代役了，所以當徐巧芯說要恢復徵兵制、男女都要當兵的時候，「請問我回答 「我沒有要喔」的意義何在？ 用常理思考一下前後文嘛！」

王浩宇澄清，自己回徐巧芯「我們也要喔」 是因為一直以來，很多人誤會替代役不用打仗、戰爭跟替代役男無關，但真相是替代役在戰爭時也得接受動員徵召，到第一線幫忙建築工事、運送物資，甚至得到戰場上幫忙抬送傷員，一樣也得承擔戰爭的風險。還說，「中共如果真的打過來，不管是不是議員，每個台灣人都必須承擔戰爭的風險」。

王浩宇直言，「好久沒有這樣，半夜氣到睡不著」，這種抹黑攻擊的操作越來越頻繁，讓他感到非常厭惡。自曝他的臉書上出現超過一百個沒有朋友的假帳號，不斷的在帶風向，就像2019年幫前高雄市長韓國瑜帶風向一樣。

直至今天中午，王浩宇顯然仍怒氣未平，再發一則貼文，怒嗆酸民「講屁話很簡單。如果真的打仗，我作為替代備役是會被徵招到前線支援的，徐巧芯不會。」，並指國民黨如果認為恢復徵兵制、男女當兵是必要的，那就請在立法院提案，不要在那邊吵作假議題。

▼替代役出身的桃園市議員王浩宇在臉書連續發文，澄清自己說的是「我們也要喔」，不是「我沒有要喔」，要有心人不要惡意帶風向。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）





